Poke di bulgur e quinoa con tonno e cetrioli

Colorato, leggero e ricco di gusto, questo poke a base di bulgur e quinoa è la soluzione perfetta per un pasto equilibrato e nutriente. Il mix di cereali fornisce una buona dose di carboidrati complessi e fibre, mentre il filetto di tonno aggiunge proteine di alta qualità e sapore. Cetrioli croccanti, pomodorini dolci e un tocco di menta fresca completano la preparazione, il tutto legato da una crema leggera di yogurt magro.

Preparazione 1 In una bowl versare il Mix di Bulgur e Quinoa, i pomodori tagliati, i cetrioli a cubetti e la menta tritata. 2 Condire il tutto con lo yogurt magro, regolare di sapore e adagiare la preparazione in un piatto, completando con il filetto di tonno e a piacere qualche foglia d’insalata.

Una ricetta semplice, pronta in pochi minuti, ideale per chi cerca un piatto unico sano e sfizioso, perfetto anche per l’estate.