Pomodorino che non c'è! Tartare di scampi al lime, zenzero e basilico

Pomodorino che non c'è! Tartare di scampi profumati al lime, zenzero e basilico

Pomodorino che non c’e`! Tartare di scampi profumati al lime, zenzero e basilico.

Lo chef Davide Croce del ristorante Equilibri di Treviso, presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Per il gazpacho:

Pomodorini ciliegini 300 g

Cipollotti 2 g

Zucchero qb

Sale qb

Pepe qb

Olio evo qb

Per la tartare di scampi:

Scampi freschissimi 200 g

Lime qb

Zenzero qb

Basilico qb

Sale qb

Gelatina vegetale 10 g

Per l’impiattamento:

Pane al basilico qb

Pesto liofilizzato qb

Preparazione

Per il gazpacho, frullare al mixer tutti gli ingredienti tranne l’olio. Prima di aggiungerlo, bisogna passarlo al colino. Lasciare riposare in frigo per una notte cosi` che il composto assuma il colore originale del ciliegino e la giusta consistenza per poter procedere con la preparazione del piatto.

Per la tartare di scampi, pulire e tagliare gli scampi eliminando tutte le scorie, condirli con i restanti ingredienti che ne esalteranno la freschezza e il sapore. Riporre quindi il composto ottenuto in stampi di silicone semisferici adatti alle basse temperature. Abbattere a - 20 °C cosi` da congelare il prodotto. Unire due semisfere di tartare facendole aderire inumidendo le parti piatte che risulteranno cosi` piu` facili da tenere insieme.

Per il pomodorino, unire al succo di pomodoro la gelatina vegetale, frullare e portare a bollore. Infilzare la sfera di tartare congelata con uno stuzzicadenti lungo e poi immergerla nel succo di pomodoro bollente per pochi secondi.

Lo shock termico fara` perfettamente aderire il gazpacho alla tartare che prendera` le sembianze di un pomodorino. Estrarre lo stuzzicadenti e coprire il forellino con un picciolo precedentemente tenuto da parte, cosi` che risulti tutto omogeneo e non ci siano pori.

Per l'impiattamento, servire con del pane al basilico e del pesto liofilizzato, a seconda del gusto personale e della disponibilita`.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.