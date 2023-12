La Presentosa, cialda allo zafferano, cremoso alla liquirizia e confettura di fichi

La Presentosa

La “Presentosa”, gioiello di cialda allo zafferano, cremoso alla liquirizia, confettura di fichi e vaniglia con cuore di sorbetto al limone e le sue zeste.

Roberta Merolli, Pastry Chef del ristorante 2 Stelle Michelin “Tre Olivi” di Paestum, è stata la protagonista dell’ultimo appuntamento dell’anno con “A casa di …”, il format live ideato da Unilever Food Solutions nell’ambito del progetto FOODART - Il Menu` del Futuro.

Qui il link per rivedere on demand tutti gli eventi in livestreaming dalle cucine degli chef Chicco e Bobo Cerea, Tommaso Foglia, Roberta Merolli, Diego Rossi e Giovanni Solofra.

INGREDIENTI (10 porzioni)

• Per la cialda allo zafferano:

120 g zucchero a velo

100 g albume

100 g Maizena amido di mais

100 g olio evo

0,24 g zafferano in polvere

q.b. Carte d’Or Stacca facile



• Per la crema inglese:

500 ml latte

500 ml panna

200 g tuorli

100 g zucchero



• Per il cremoso alla liquirizia:

1000 g crema inglese 50-50

550 g cioccolato bianco 35%

80 g pasta di liquirizia

40 g Carte D’Or Base Neutra Gelatina

20 g burro di cacao



• Per la confettura di fichi e vaniglia:

1000 g fichi bianchi

500 g zucchero semolato

15 g zeste di limone

4 g pectina

n. 3 bacche di vaniglia



• Per il sorbetto al Limone:

2 L acqua

1 L succo di limone

n. 1 busta Carte d’Or Base Neutra Sorbetto

PROCEDIMENTO

• Per la cialda allo zafferano:

Emulsionare tutti gli ingredienti con minipimer. Far riposare in frigo. Vaporizzare il Carte d’Or Stacca facile sul silpat e mettere il composto in un sac à poche, creare un gioiello, cuocere a 120°C valvola aperta ventola a 2 per 20 minuti circa. Staccare e conservare all’asciutto. Prima del servizio riporre in essiccatore a 60°C.

• Per la crema inglese

Portare a bollore latte e panna, da parte montare i tuorli con lo zucchero e incorporare il latte e la panna delicatamente. Lasciare raffreddare in abbattitore.

• Per il cremoso alla liquirizia:

Portare ad 82°C mescolando con una marisa e versare attraverso un colino sul cioccolato precedentemente sciolto e mescolato al burro di cacao fuso, la pasta di liquirizia e Carte d’Or Base Neutra Gelatina. Emulsionare con minipimer senza incorporare aria. Stoccare in buste da 400 g.

• Per la confettura di fichi e vaniglia:

Pelare i fichi e tagliarli grossolanamente, unire in pentola con 450 g di zucchero, la zest di limone e la bacca di vaniglia. Portare a bollore ed aggiungere i 50 g di zucchero miscelati con la pectina. Portare a 105°C. Stoccare in barattoli con tappo.

• Per il sorbetto al Limone:

Unire a freddo acqua, Carte d’Or Base Neutra Sorbetto e succo di limone. Frullare con frullatore ad immersione. Mantecare e conservare a -16/-18°C.

• Per l’assemblaggio finale:

Alla base del piatto fondo disporre degli spuntoni di cremoso alla liquirizia, al centro la confettura di fichi e su di essa il sorbetto al limone, ricoprire il tutto con la cialda di zafferano.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.