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lunedì 15 giugno 2026  | aggiornato alle 14:11 | 119801 articoli pubblicati

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Primo piatto elegante con ravioloni, pomodorini gialli e basilico

Ravioloni ripieni di ricotta di bufala e spinaci serviti con estratto di datterini gialli, pera cotta a bassa temperatura con timo e arancia e profumato olio al basilico. Un primo piatto raffinato e creativo

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 115 minuti
Calorie: 480 kcal

15 giugno 2026 | 10:30
Primo piatto elegante con ravioloni, pomodorini gialli e basilico
Primo piatto elegante con ravioloni, pomodorini gialli e basilico

Primo piatto elegante con ravioloni, pomodorini gialli e basilico

Ravioloni ripieni di ricotta di bufala e spinaci serviti con estratto di datterini gialli, pera cotta a bassa temperatura con timo e arancia e profumato olio al basilico. Un primo piatto raffinato e creativo

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 115 minuti
Calorie: 480 kcal
15 giugno 2026 | 10:30
 
di Carmine Cataldo
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Ravioloni con crema di ricotta di bufala e foglioline di spinaci Surgltal
    480 g
  • Estratto di datterini
  • Datterino giallo
    400 g
  • Aglio
    6 g
  • Olio evo
    25 g
  • Buccia d'arancia grattugiata
    4 g
  • Sale
    8 g
  • Pera cotta con timo e arancia
  • Pera abate
    120 g
  • Timo
    3 g
  • Succo d'arancia
    20 g
  • Olio al basilico
  • Basilico
    50 g
  • Olio evo
    100 g
  • Finitura
  • Erbette eduli
    qb
Suicrà
Knorr
Sagna
Perrier Jouet
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Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

I ravioloni con crema di ricotta di bufala e foglioline di spinaci rappresentano un primo piatto elegante e raffinato, dove la delicatezza del ripieno incontra una combinazione di sapori freschi e aromatici. La dolcezza naturale dell’estratto di datterini gialli, ottenuto attraverso una lenta cottura sottovuoto che ne preserva profumi e intensità, crea una base vellutata e armoniosa. A completare il piatto interviene la pera Abate cotta a bassa temperatura con timo e succo d’arancia, che dona una piacevole nota fruttata e agrumata, perfettamente bilanciata dalla cremosità della ricotta di bufala. L’olio al basilico, intenso e brillante, aggiunge freschezza e profondità aromatica, mentre le erbette eduli regalano un tocco finale di colore ed eleganza.

Preparazione
Estratto di datterini
1
Lavare e pulire i pomodorini, confezionarli sottovuoto con gli aromi, il sale e l'olio evo, quindi cuocerli per 60 minuti a 75°C. Versarli nell'estrattore per ottenere la salsa.
Pera cotta con timo e arancia
1
Disporre le pere intere già pulite in un sacchetto sottovuoto. Aggiungere il timo e il succo d'arancia. Cuocere a 74°C per 50 minuti.
Olio al basilico
1
Frullare finemente il basilico con l'olio e portare a 100°C. Filtrare in un contenitore ghiacciato.
Assemblaggio e servizio
1
Cuocere i ravioloni in abbondante acqua salata per 5 minuti. Scolarli e impiattarli aggiungendo la salsa di
datterini e la pera cotta tagliata a cubetti. Completare il piatto con l'olio al basilico e le erbette.

Una ricetta firmata dallo chef Carmine Cataldo della Nazionale Italiana Cuochi, capace di valorizzare ingredienti semplici attraverso tecniche moderne e una ricerca accurata degli equilibri gustativi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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