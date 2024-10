Puntarelle con alici e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop

1

Mondare la Catalogna. Una volta eliminate le foglie, tagliare gli arbusti a forma cilindrica ricavandone bastoncini sottili, le classiche puntarelle. Tuffare quest'ultimi in acqua e ghiaccio per farli arricciare. Aspettare un'ora. In questo tempo, deliscare le alici; una volta aperte, impanarle nel pangrattato e porle in frigo per un'ora.