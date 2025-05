Purè di patate americane con panna senza lattosio e speck

Un piatto cremoso, avvolgente e ricco di sapore: il purè di patate americane è una variante originale e colorata del classico purè, perfetto per accompagnare secondi piatti o da gustare da solo come antipasto. In questa versione, l’aroma dolce delle patate americane si unisce alla delicatezza della panna senza lattosio, rendendolo adatto anche a chi è intollerante.

Preparazione 1 Pulite, sbucciate e tagliate le patate americane a tocchetti. Mettetele in una casseruola insieme a 300 ml di acqua, una spolverata di sale e un pizzico di noce moscata. 2 Coprite e cuocete a fuoco medio per circa 20/25 minuti, fino a quando le patate risultano morbide. 3 A cottura ultimata schiacciate le patate con uno schiacciapatate, unite la Panna Senza Lattosio TreValli Professional, un filo d'olio, sale e pepe e proseguite la cottura per circa 5 minuti. 4 In una padella rosolate lo speck a listarelle con il rosmarino fino a farlo diventare croccante. 5 Servite il purè con lo speck croccante e una spolverata di pepe bianco.

Il tocco finale? Lo speck croccante al rosmarino, che aggiunge sapidità e una nota irresistibilmente affumicata. Facile da preparare, ideale per stupire con semplicità.