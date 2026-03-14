Regina Bistecca Firenze: la ricetta della Fiorentina di Chianina

La Bistecca alla Fiorentina di Chianina proposta dal Regina Bistecca rappresenta uno dei simboli assoluti della tradizione gastronomica toscana. Taglio iconico ottenuto dalla lombata di bovino di razza Chianina con filetto e controfiletto separati dal classico osso a “T”, la Fiorentina esprime tutta la qualità della carne attraverso una preparazione essenziale, che valorizza materia prima e tecnica di cottura.
La bistecca, del peso di circa due chilogrammi, viene portata a temperatura ambiente prima di essere adagiata sulla griglia rovente alimentata da brace di carbone. La cottura avviene a calore molto intenso: pochi minuti per lato, giusto il tempo necessario a creare una crosta saporita all’esterno mantenendo l’interno rosso, succoso e tenerissimo.
Preparazione
Assicuratevi che la carne sia a temperatura ambiente prima di essere posta sulla griglia.
Preparate la brace utilizzando carbone e lasciatela bruciare con la fiamma fino al punto più alto di temperatura in modo che si formi un leggero velo bianco in superficie.
Posizionate la griglia sopra la brace e fatela scaldare. Posizionate la bistecca al centro della brace e cuocetela 8 minuti per lato avendo cura di salarla su di ogni lato.
Una volta terminata la cottura su entrambi i lati, posizionatela in verticale sull’osso accanto alla brace. Così facendo i liquidi della carne si stabilizzeranno ed irroreranno tutta la carne al suo interno.
Attendete qualche minuto e posizionatela su di un tagliere per procedere immediatamente al taglio. Potrete aggiungere, a piacere, ancora sale, pepe ed un “giro” di olio extravergine di oliva.
Il passaggio finale - la bistecca appoggiata in verticale sull’osso vicino alla brace - permette ai succhi della carne di redistribuirsi uniformemente all’interno della fibra. Il risultato è una carne estremamente succulenta, dal gusto profondo e naturale. A completare il piatto bastano pochi elementi: sale, pepe e un filo di olio extravergine di oliva, nel rispetto della filosofia toscana che mette al centro la qualità della materia prima.