Regina Bistecca Firenze: la ricetta della Fiorentina di Chianina La Bistecca alla Fiorentina di Chianina del ristorante Regina Bistecca è uno dei grandi simboli della cucina toscana: carne alla brace cotta pochi minuti per lato e rifinita con sale, pepe e olio evo. È piatto del Buon Ricordo