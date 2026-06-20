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sabato 20 giugno 2026  | aggiornato alle 15:13 | 119918 articoli pubblicati

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Ricciola scottata con pesca marinata al timo e finocchio brasato

Una ricetta che porta in tavola tutti i profumi e i colori dell’estate mediterranea, da replicare facilmente a casa per sorprendere i propri ospiti o da gustare direttamente al ristorante del FH55 Grand Hotel Palatino

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di pesce
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 430 kcal

20 giugno 2026 | 10:30
Ricciola scottata con pesca marinata al timo e finocchio brasato
Ricciola scottata con pesca marinata al timo e finocchio brasato

Ricciola scottata con pesca marinata al timo e finocchio brasato

Una ricetta che porta in tavola tutti i profumi e i colori dell’estate mediterranea, da replicare facilmente a casa per sorprendere i propri ospiti o da gustare direttamente al ristorante del FH55 Grand Hotel Palatino

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di pesce
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 430 kcal
20 giugno 2026 | 10:30
 
di Giuseppe Mulargia
FH55 Grand Hotel Palatino di Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Trancio di ricciola
    2 n
  • Pesca nettarina
    2 n
  • Finocchio medio
    1 n
  • Arancia
    1 n
  • Capperi dissalati
    10 g
  • Timo fresco
    qb
  • Aceto di riso
    15 ml
  • Olio evo
    qb
  • Olio di semi
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe nero
    qb
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La ricciola con pesca marinata al timo, finocchio brasato all’arancia e polvere di cappero è un secondo piatto raffinato che celebra i sapori dell’estate mediterranea. Lo chef Giuseppe Mulargia abbina la delicatezza della ricciola appena scottata alla dolcezza succosa delle pesche nettarine, arricchite dalle note aromatiche del timo e dalla freschezza dell’aceto di riso. Il finocchio brasato e sfumato all’arancia dona profumi agrumati e una piacevole croccantezza, mentre la polvere di cappero aggiunge una nota sapida e intensa che bilancia l’insieme.

Preparazione
Polvere di capperi
1
Sciacquare accuratamente i capperi sotto acqua corrente per eliminare completamente il sale. Asciugarli bene e disporli su una teglia. Essiccarli in forno a 100°C fino a completa disidratazione, finché non risultino asciutti e friabili. Tritarli finemente al coltello o con un mixer fino a ottenere una polvere.
Pesche marinate al timo
1
Lavare le pesche, mantenendo la buccia se gradita, e tagliarle a dadini regolari. Trasferirle in una ciotola e condirle con un filo di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale, una leggera quantità di aceto di riso e qualche foglia di timo fresco. Coprire con pellicola alimentare e lasciare marinare in frigorifero per almeno 20-30 minuti.
Finocchio brasato all’arancia
1
Pulire il finocchio eliminando le parti esterne più dure e la base, quindi tagliarlo a spicchi regolari. Rosolarlo in padella con poco olio extravergine d’oliva a fuoco moderato, facendolo ammorbidire ma mantenendo una leggera croccantezza.
2
Eliminare l’olio in eccesso e sfumare con il succo dell’arancia precedentemente filtrato, lasciando ridurre leggermente per concentrare il sapore.
Ricciola
1
Dividere i tranci di ricciola in porzioni uguali e salarli leggermente. Scaldare una padella con un filo d’olio e, quando è ben calda, adagiare il pesce.
2
Cuocere a fuoco medio per circa 2 minuti per lato, evitando di bruciare la superficie e preservando la morbidezza della polpa.
Impiattamento
1
Disporre alla base del piatto le pesche marinate ben scolate, aggiungere gli spicchi di finocchio all’arancia e adagiare sopra la ricciola appena cotta. Completare con una spolverata di polvere di capperi, che donerà sapidità e un piacevole contrasto aromatico.
Consigli dello Chef
1
Con la polpa della pesca è possibile preparare una deliziosa maionese estiva: frullarla con un Minipimer aggiungendo olio di semi a filo fino a ottenere la consistenza desiderata. Regolare di sale e pepe e servire come accompagnamento per arricchire ulteriormente il piatto.

Una ricetta che porta in tavola tutti i profumi e i colori dell’estate mediterranea, da replicare facilmente a casa per sorprendere i propri ospiti o da gustare direttamente al ristorante dell’hotel, interpretata dalla creatività dello chef Giuseppe Mulargia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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