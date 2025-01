La ricetta dei cremosi cupcake vegani con banane Chiquita

In una ciotola, schiacciare le banane Chiquita con una forchetta.

In un'altra ciotola, setacciare la farina di frumento, il lievito, il bicarbonato di sodio, il sale e la cannella.

Distribuire il composto negli stampini della teglia da cupcake, precedentemente foderati con i pirottini di carta, riempiendoli fino a metà per evitare che l’impasto fuoriesca durante la cottura. Cuocere in forno per circa 20 minuti.