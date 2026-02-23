Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 23 febbraio 2026  | aggiornato alle 12:10 | 117566 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Ricetta sbrisolona senza glutine gustosa e friabile

Sbrisolona senza glutine alle mandorle, una dolce delizia gluten free, fatta con pochi e semplici ingredienti, ma sorprendente al palato: rustica e croccante, si scioglie in bocca ad ogni morso

Tipologia Cucina: Italiana
Piatto: Gluten Free
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 230 kcal

23 febbraio 2026 | 10:30
Ricetta sbrisolona senza glutine gustosa e friabile
Ricetta sbrisolona senza glutine gustosa e friabile

Ricetta sbrisolona senza glutine gustosa e friabile

Sbrisolona senza glutine alle mandorle, una dolce delizia gluten free, fatta con pochi e semplici ingredienti, ma sorprendente al palato: rustica e croccante, si scioglie in bocca ad ogni morso

Tipologia Cucina: Italiana
Piatto: Gluten Free
Categoria: Dessert
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 230 kcal
23 febbraio 2026 | 10:30
 
di Petra Antolini
Ristorante Pizzeria Settimo Cielo - Pescantina (Vr)
Ingredienti
Dosi per:
  • Food Service Mix Schär
    300 g
  • Farina di mais
    200 g
  • Farina di mandorle
    200 g
  • Burro morbido
    200 g
  • Zucchero
    200 g
  • Uova medie
    2 n
  • Mandorle
    60 g
  • Sale
    2 g
  • Lievito per dolci
    10 g
Salomon
Bonduelle
Sana
TuttoFood
Parmigiano Reggiano
Tirreno CT

Tipica torta del nord Italia, il cui nome deriva da “brisa” che significa briciola in mantovano. Di origine contadina, la ricetta pare risalga al ‘600, resa poi famosa dai Gonzaga che la adottarono come dolce ufficiale di corte. Per la sua estrema friabilità non si taglia con il coltello ma si spezza con le mani. Si consiglia di consumarla bagnandola con della grappa, come da tradizione.

Preparazione
1
In una ciotola miscelare le farine e aggiungere lo zucchero; creare la fontana e aggiungere al centro il lievito e le uova; mescolare il tutto e aggiungere il sale.
2
Muovere le mani a croce per portare al centro un po' di farina alla volta, aggiungere le mandorle tritate e continuare a impastare fino a ottenere un impasto granuloso.
3
Ungere le tortiere con dello staccante spray.
4
Sbriciolare grossolanamente l’impasto all’interno delle tortiere.
5
Cuocere a 170°C per 40 minuti, sfornare e lasciar raffreddare.
6
Servire con grappa bianca, oppure con un bicchiere di vino passito o un Recioto della Valpolicella.

Il consiglio dello chef: al posto delle mandorle si possono sperimentare diverse alternative, utilizzando ad esempio noci, nocciole o pistacchi.

Conservare la sbrisolona in un contenitore per massimo 1 settimana a temperatura controllata, oppure sottovuoto per 1 mese.
È possibile congelare l’impasto per massimo 1 mese.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
sbrisolona senza glutine sbrisolona gluten free dolce mantovano torta alle mandorle ricetta sbrisolona dolce tradizionale italiano dessert senza glutine sbrisolona alle mandorle dolce rustico torta friabile
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Salomon
Bonduelle
Sana
TuttoFood

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026