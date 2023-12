Ricordo piemontese, plin vegetariano di ceci

Ricordo piemontese.

Al ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia (Im) , lo chef di origine piemontese Enrico Marmo propone un piatto che si lega ai ricordi della sua infanzia, rivisitati in una ricetta completamente vegetariana.

Ingredienti per 4 persone

PASTA

100 g tuorlo

60 g uova intere

200 g farina per pasta

Amalgamare tutti gli ingredienti per 5/6 minuti in una planetaria. Mettere l'impasto ottenuto in un sacchetto sottovuoto e lasciare riposare per almeno un’ora.

RIPIENO

250 g ceci bolliti

50 g cipolla bionda tritata

50 g carota tritata

50 g sedano tritato

50 g concentrato di pomodoro

100 g vino Rossese

2 spicchi di aglio di Vessalico

10 g salvia fresca

10 g rosmarino

100 g Parmigiano Reggiano 24 mesi grattugiato

100 g mascarpone

20 g maggiorana

20 g timo fresco

Q.b. sale e pepe nero

Rosolare sedano, carota, cipolla, aglio, rosmarino e salvia per 10 minuti a fuoco vivace, aggiungere il concentrato di pomodoro, i ceci e sfumare con il vino. Quando evaporato, coprire con acqua e lasciare cuocere per un’ora. Quando l'intingolo sarà ben asciugato, tritarlo con l'aiuto di un trinciante. Aggiustare di sale e pepe. Se necessario, aggiungere il parmigiano, il mascarpone e le erbe. Mettere in un sac à poche e conservare in frigo.

GLASSA

4 L acqua fredda

500 g cipolla bionda tritata

250 g pomodori secchi reidratati in acqua bollente

100 g Champignon secchi reidratati in acqua bollente

30 g salvia

30 g timo

10 g aglio di Vessalico

500 g aceto di riso

Tostare in una pentola capiente le cipolle con i pomodori secchi e gli Champignon. Dopo 15 minuti, deglassare con l'aceto di riso e, una volta evaporato, coprire con ghiaccio e cuocere per circa un'ora. Filtrare e ridurre fino a una consistenza di glassa.

FINITURA

Q.b. burro

Q.b. tartufo bianco di Alba

Stendere la pasta a uno spessore di circa 1 mm. Formare dei plin con 10 g di ripieno di ceci l’uno. Cuocere per 2 minuti in abbondante acqua salata. Condire con la glassa e qualche ricciolo di burro.