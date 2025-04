Rigatoni senza glutine con crema di zucchine e burrata

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle. Rosolare le zucchine in una pentola con olio e aglio, aggiungere il Brodo di verdure Senza Glutine Knorr e lasciare cuocere per 10/15 minuti.

2

Nel frattempo in un mixer o con un coltello, tritare grossolanamente i pistacchi. In una padella antiaderente, tostate i pistacchi tritati per 2-3 minuti, mescolando spesso per evitare che brucino.