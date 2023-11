Risotto con crema di piselli, tonno scottato e pomodorini appassiti.

Benvenuto inverno! É proprio arrivato il momento di passare le serate al calduccio in casa cucinando qualche delizia. Ecco una ricetta ideale per gustare l’Alto Adige anche a tavola

Ingredienti per 6 persone:

420 g di riso carnaroli

80 g di cipolla

1 dl di vino bianco

brodo vegetale

200 g di pomodori datterini

100 g di piselli sgusciati

300 g di filetto di tonno

60 g di pecorino grattugiato

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Passaggio 1

Tagliare i pomodorini a metà, disporre su una placca, condire con olio, sale e pepe e far appassire in forno a 80°C.

Passaggio 2

Scottare i piselli in acqua bollente salata per 2 minuti, raffreddare e frullare.

Passaggio 3

Tagliare il tonno in parallelepipedi, salare, pepare, scottare per pochi secondi su tutti i lati in padella antiaderente senza condimento e tagliare a fette.

Passaggio 4

Tritare le cipolle, far appassire in una casseruola con poco olio, unire il riso, tostare, sfumare con il vino e lasciare evaporare, coprire con il brodo caldo e cuocere per 10 minuti.

Passaggio 5

Unire la purea di piselli, portare a cottura, togliere dal fuoco, mantecare con olio e pecorino e sistemare di sale e pepe.

Passaggio 6

Adagiare il risotto nei piatti di portata, completare con il tonno e i pomodorini.

Giusto abbinamento

Pinot Bianco Alto Adige DOC, maturato su fecce fini.

I Pinot Bianchi sono considerati particolarmente raffinati e delicati. Un periodo di maturazione più lungo sui lieviti fini conferisce loro una certa pienezza e note suadenti, rendendoli ideali per competere con questo piatto complesso.

Spumante Extra Brut Alto Adige DOC

Questo spumante altoatesino dal basso dosaggio (extra brut) crea un contrasto con la morbida cremosità del risotto, stimolando il palato con le sue raffinate bollicine.

