Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 03 marzo 2026  | aggiornato alle 11:01 | 117748 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
ROS

La Ritrovata di Franco Pepe: la pizza che valorizza i prodotti campani

“La Ritrovata” è una pizza gourmet che fonde pomodori vesuviani, acciughe della Costiera e aromi disidratati, esaltati da olio agliato e basilico cristallizzato. Un equilibrio tra tradizione campana e visione contemporanea

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 645 kcal

03 marzo 2026 | 10:30
La Ritrovata di Franco Pepe: la pizza che valorizza i prodotti campani
La Ritrovata di Franco Pepe: la pizza che valorizza i prodotti campani

La Ritrovata di Franco Pepe: la pizza che valorizza i prodotti campani

“La Ritrovata” è una pizza gourmet che fonde pomodori vesuviani, acciughe della Costiera e aromi disidratati, esaltati da olio agliato e basilico cristallizzato. Un equilibrio tra tradizione campana e visione contemporanea

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 645 kcal
03 marzo 2026 | 10:30
 
di Franco Pepe
Pepe in Grani - Caiazzo (Ce)
Ingredienti
Dosi per:
  • Impasto
    200 g
  • Acciughe della costiera
    35 g
  • Passata di pomodoro San Marzano Dop
    50 g
  • Pacchetelle pomodoro del Piennolo del Vesuvio
    50 g
  • Capperi disidratati
    2 g
  • Olive disidratate
    1 g
  • Olio evo agliato
    10 g
  • Basilico cristallizzato
    5 g
  • Abbinamento extra piatto
  • Insalata scarola
    qb
  • Arancia
    qb
  • Semi di zucca
    qb
TuttoFood
Per dell'Emilia Romagna
Sagna
Tirreno CT
Horeca Expoforum
Salomon

“La Ritrovata” è una pizza che unisce memoria gastronomica e visione contemporanea, ispirata alla filosofia di Franco Pepe di Pepe In Grani. L’impasto “zeropepe”, maturato secondo i corretti tempi di lievitazione, accoglie la passata di pomodoro San Marzano Dop e le pacchetelle del Piennolo del Vesuvio, che apportano freschezza, licopene e complessità aromatica. Il mare entra in scena con le acciughe della Costiera, ricche di omega 3 e proteine nobili, creando un contrasto sapido e profondo. Il bilanciamento è affidato alle polveri di olive e capperi disidratati, che intensificano la persistenza gustativa. Un filo di olio evo agliato a freddo, ricco di polifenoli e vitamina E, rifinisce il profilo aromatico. Il basilico cristallizzato, infine, aggiunge una nota visiva e olfattiva brillante, trasformando la pizza in un racconto sensoriale tra tradizione e innovazione. L’abbinamento con insalata di scarola, arancia e semi di zucca amplifica freschezza e texture.

Preparazione
Preparazione dell’impasto
1
Utilizzare un panetto di impasto “zeropepe” da circa 200g, secondo la filosofia di ricerca nutrizionale promossa da Franco Pepe presso Pepe In Grani. L’impasto, correttamente lievitato e maturato, deve risultare elastico e leggero, pronto per essere steso mantenendo il cornicione pronunciato.
Stesura del disco
1
Stendere delicatamente il panetto a mano, preservando l’aria interna e formando un disco regolare. Il cornicione deve rimanere soffice e ben alveolato, mentre la parte centrale sarà sottile per accogliere i condimenti senza appesantire la struttura.
Base di pomodoro
1
Distribuire in modo uniforme la passata di pomodoro San Marzano Dop, quindi aggiungere le pacchetelle di pomodoro del Piennolo del Vesuvio che conferiranno freschezza, dolcezza naturale e complessità aromatica.
Cottura
1
Infornare in forno a legna a circa 400°C per 60-90 secondi. La pizza, all’uscita, raggiunge una temperatura di circa 100-110°C: condizione ottimale per preservare texture e aromi degli ingredienti principali.
Inserimento degli ingredienti post-cottura
1
All’uscita dal forno aggiungere le acciughe della costiera (35 g), le polveri di capperi disidratati (2 g) e olive disidratate (1 g). Completare con un filo di olio evo agliato a freddo (10 g) e con il basilico cristallizzato (5 g), che dona una nota aromatica intensa e una finitura visiva brillante.
Gestione nutrizionale e servizio “extra piatto”
1
La pizza viene servita con un piccolo contorno di fibre vegetali (es. scarola, arancia e semi di zucca) da consumare come extra piatto. Questo approccio nasce da uno studio nutrizionale: l’aggiunta di erbe fresche direttamente sulla pizza appena sfornata provocherebbe uno shock termico, riducendo fino al 3,5% il valore nutrizionale e alterando il profilo gustativo degli ingredienti caldi.
Dressing per il cornicione
1
Servire a parte il “Pepe Dressing”, emulsione a base di oli, semi e componenti acide del territorio. Il cornicione, composto prevalentemente da carboidrati, può essere intinto nel dressing per riequilibrare l’apporto nutrizionale e mitigare l’impatto glicemico, trasformando ogni boccone finale in un gesto consapevole e armonico.

Il progetto “Pepe in Grani - pizza mediterranea” nasce per superare l’idea della pizza come semplice sgarro alimentare, proponendola invece come piatto equilibrato e salutare. L’obiettivo è bilanciare correttamente macronutrienti - carboidrati, proteine e grassi - e aumentare l’apporto di fibre, così da favorire digestione e assimilazione e rendere la pizza un vero piatto unico. Alcune preparazioni sono abbinate a porzioni extra di verdure per ridurre il carico glicemico, migliorare il transito intestinale e bilanciare l’assorbimento dei grassi.

Il concetto di “Pizza Mediterranea” segue i principi della dieta mediterranea: 55-60% carboidrati, 15-20% proteine e 25-30% grassi, con attenzione a fibre, antiossidanti e sali minerali. I valori nutrizionali sono calcolati sull’impasto con farina “Zero Pepe”. Diverse ricette del menù hanno ottenuto il riconoscimento scientifico di AIRC, confermando l’aderenza ai criteri di sana alimentazione. Il percorso si completa con il “Pepe Dressing”, salsa a base di olio, semi e spezie locali pensata per valorizzare anche il cornicione, riducendo gli sprechi.

Contenuto live caricato dinamicamente. Se non appare, abilita JavaScript.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizza gourmet La Ritrovata Franco Pepe Pepe in Grani acciughe della Costiera pomodoro San Marzano Dop Piennolo del Vesuvio impasto pizza contemporaneo pizza campana moderna ricetta pizza d’autoreFranco pepe
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TuttoFood
Per dell'Emilia Romagna
Sagna
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026