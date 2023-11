Salmone norvegese su tortelli di erbette e ricotta

Salmone norvegese affumicato Fumara su tortelli di erbette e ricotta con burro e Parmigiano Reggiano

Salmone norvegese affumicato Fumara su tortelli di erbette e ricotta con burro e Parmigiano Reggiano.

Un primo di pasta fresca arricchito dal prezioso salmone norvegese affumicato Fumara, ecco la ricetta di Gianpaolo Ghilardotti da preparare durante le feste.

Ingredienti (per 4 persone)

Tempo di preparazione: 60 minuti

300g di Salmone Norvegese affumicato Fumara

600 g di tortelli di ricotta alle erbette

100 g di burro

150 g di salmone affumicato

Latte intero 100 g

Salvia q.b. - Pepe q.b.

Per la sfoglia:

300 g di farina 00

5 tuorli

3 uova intere

Preparazione

Impastare gli ingredienti per la sfoglia fino a formare un composto omogeneo. Lasciare a riposo in frigo per 1 ora

Stendere la sfoglia sottile, tagliarla a riquadri di medie dimensioni e farcirla con il ripieno di ricotta al quale sono state unite in precedenza le erbette lessate e tritate.

Chiudere bene gli estremi e fare cuocere in acqua salata per 4-5 minuti.

Nel mentre, sciogliere il burro con 2 foglie di salvia fresca leggermente tritata

Scolare i tortelli, disporli in un piatto e, con un cucchiaio, stenderci sopra il burro fuso. Aggiungere il salmone norvegese affumicato Fumara tagliato all julienne.

Adagiare solo la schiuma di latte realizzata con il frullatore a immersione.

Servire con una spolverata di parmigiano e, a piacere, una macinata di pepe nero.

Salmone norvegese affumicato Fumara: acque fredde e cristalline, correnti vorticose, onde increspate dal vento e spume incontaminate. Dai lontani mari della Norvegia (dove sono cresciuti all’interno di impianti di acquacoltura sostenibile) arrivano a Parma - senza mai essere congelati - i salmoni più pregiati pronti per essere lavorati a mano durante tutti i passaggi fondamentali. Dalla filettatura alla salatura, fino al confezionamento.

