Salmone selvaggio Fumara su tortino di patate e mandorle tostate con brodetto di lattuga.

Ecco una semplice ma gustora ricetta firmata da Gianpaolo Ghilardotti, lo chef imprenditore alla guida di Foodlab che, con il suo brand Fumara è specializzata nella lavorazione e nell’affumicatura di salmone.

Ingredienti (per 4 persone)

Tempo di preparazione: 20 minuti

400g Salmone Selvaggio Sockeye Fumara

400g Patate

Mandorle

10 foglie di lattuga grandi

Preparazione

Tagliare a piccoli cubetti le patate lessate, schiacciarle con una forchetta e condirle con olio evo, sale, pepe e mandorle affettate e tostate.

Mettere le patate in uno stampo tondo e realizzare un disco alto 1 cm.

Scottare le foglie di lattuga in acqua bollente salata per 15 secondi, raffreddarle in acqua e ghiaccio e frullarle con un pizzico di sale.

Impiattare posizionando il Salmone Selvaggio Sockeye Fumara sopra al tortino e il brodetto di lattuga ai lati.

Salmone selvaggio Sockeye Fumara - Proveniente dalle più fredde acque dell’Oceano Pacifico, lassù nei mari che bagnano l’Alaska, il salmone Sockeye ha dimensioni medie e una forma più sottile rispetto a tutte le altre specie. Selvaggio per natura, libero fra le onde, sempre in movimento: la sua carne, magra, soda ha un gusto deciso e dalle spiccate note marine.

