Sane e gustose: ciambelline con mela e miele

Le ciambelline alla mela e miele con cocco sono un’ottima alternativa per una merenda leggera diversa dal solito. Sono realizzate con purea di mele, miele e farine senza burro né olio, risultano delicate e aromatiche. Il tocco finale del miele in superficie e del cocco rapè le rende irresistibili e naturalmente dolci, perfette anche per i più piccoli o per chi cerca dolci genuini e semplici da preparare.

Preparazione 1 In una ciotola mischiare bene con una frusta la fecola e la farina, poi aggiungere la purea di mele e il miele mescolando, per evitare la formazione di grumi. 2 Versare in un bicchiere il bicarbonato e aggiungere l’aceto di mele, mescolare e poi versare il composto sugli altri ingredienti, mescolando ancora. 3 Dividere l’impasto e infornare in forno statico già caldo a 180° per 12/15 minuti. Lasciare intiepidire le ciambelline poi spennellare la superficie con miele e intingerle nel cocco rapè.

Il commento del biologo nutrizionista Yari Rossi

«L’impasto con purea di mele e l’aroma del miele millefiori, fornisce zuccheri semplici. Il miele, utilizzato sia nell’impasto che in superficie, viene impiegato in quantità moderate. Inoltre, rispetto allo zucchero bianco, il miele offre maggiori proprietà aromatiche, permettendo di ridurne le quantità totali senza sacrificare il gusto».