Sfoglia croccante di bianco perla Trevisana e Fontina Dop d’Alpeggio fondente

Sfoglia croccante e Fontina Dop d’Alpeggio fondente.

La ricetta di Daniel Canzian per "FontinaMI", iniziativa ideata dal Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina per far scoprire al pubblico nuovi utilizzi e interpretazioni della Fontina Dop in particolare quella d’Alpeggio.

Ingredienti per 4 porzioni:

200 g di acqua

80 g di farina Biancoperla

40 g di burro

Sale q.b.

200 g di panna

100 g di Fontina Dop

qb Trevisana

Procedimento

Portare a bollore l’acqua leggermente salata, quindi aggiungere la farina di polenta e cuocere per 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. A fine cottura aggiungere il burro in pezzettini e frullare con il Bimby. Correggere di sale. La crema dovrà risultare liscia e abbastanza morbida. Stendere quindi in modo uniforme e sottile la polenta tra due fogli di carta forno. Far congelare e togliere un foglio di carta forno, quindi cuocere per 30 min a 180°C.

Per la fonduta di Fontina, far ridurre la panna della metà, aggiungere la Fontina precedentemente tagliata e frullare fino ad ottenere una crema liscia. Far raffreddare.

Pulire la trevisana e tagliarla a metà.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.