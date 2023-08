Spaghetti con fonduta di bûche de chèvre, bottarga e lime

Spaghetti Masciarelli con fonduta di bûche de chèvre, bottarga e lime.

Pesce e formaggio? Perché no? Ecco un'idea semplicissima in questa ricetta di Fabrizio Bertucci, chef consultant e socio Euro-Toques Italia

La bûche de chèvre è uno squisito formaggio caprino a crosta bianca fiorita. La parola bûche significa "tronco" e quindi "bûche de chèvre" significa semplicemente tronco di capra. Orginario del Poitou-Charentes nella regione della Loira ma viene prodotto in tutto il territorio francese.



Ecco come preparare questo piatto semplice e gustoso.



Intanto che va l'acqua per la pasta che avrete salato, fondere a bagnomaria il formaggio di capra con poca panna fresca, un pizzico di sale e pepe a piacere.



Scolate la pasta al dente e mantecate nella fonduta a fuoco spento. Impiattate e guarnire con lamelle di bottarga di muggine e buccia di lime.



L'acidulo del formaggio di capra con la sapidità della bottarga e la freschezza del lime fanno di questo Primo, un piatto prettamente estivo.



Abbinate un metodo classico da verdicchio, più di trenta mesi sui lieviti, Brut PeterLuis di SocciWine e... buon appetito!

