Spaghettone aglio e olio, maruzzielli, anemoni e ricci di mare

Spaghettone aglio e olio, maruzzielli, anemoni e ricci di mare.

Una ricetta ricca di gusto, realizzata da Paolo Gramaglia, socio Euro-Toques e chef stellato del Ristorante President di Pompei (Na).

Ingredienti per 4 persone:

320 g Spaghettoni

400 g maruzzielli

1 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva

1 tarallo sugna pepe e mandorle

1 mazzetto di prezzemolo

La polpa di 12 ricci

100 g di anemoni di mare

q.b. si sale

Preparazione

Per la salsa di prezzemolo sbollentare per un attimo il prezzemolo, raffreddarlo in acqua e ghiaccio, asciugarlo e tritarlo. Passate nel congelatore e poi frullarlo lucidandolo con un filo di olio extravergine per poi filtrarlo al passino fine.

In padella aprire i maruzzielli con un filo d’olio extravergine, sgusciarli e conservarli nel loro liquido.

Tritare l’aglio e soffriggerlo lievemente con un generoso filo di olio extravergine in una capiente padella; saltare e amalgamare gli spaghetti cotti al dente aggiungendo i frutti di mare tutti sgusciati con i loro liquido di governo.

Presentazione del piatto

In un piatto bianco fondo e lucido disporre un cucchiaino di salsa di prezzemolo, aggiungere al centro un nido di spaghetti con tanti frutti di mare e grattugiare il tarallo sugna pepe e mandorle aggiungere all’estremità degli spaghetti la polpa di riccio e sui lati le anemoni di mare.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.