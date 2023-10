Spaghettoni, cozze, guanciale e limone

Spaghettoni, cozze, guanciale e limone.

Una ricetta sfiziosa per una grande pasta che unisce mari e monti, ideata da Marco Apicella del Ristorante Al Peschereccio di Vedano Olona in provincia di Varese e socio Euro-Toques Italia.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

360 g spaghettoni Monograno Felicetti

400 g cozze di Sabaudia

80 g guanciale di Norcia

1 limone di Amalfi con foglie

Sale grosso

Olio extra vergine di oliva, fruttato leggero

Pepe di Sichuan

PROCEDIMENTO

Mettere una pentola di acqua a bollire. Quando avrà raggiunto il punto di ebollizione, aggiungere il sale.

Con un coltello togliere la cotenna dal guanciale, tagliarlo a fette spesse mezzo centimetro, infine tagliarlo a cubetti.

Aprire le cozze in una padella con un filo di olio extra vergine di oliva e le foglie del limone precedentemente lavate. Tenere da parte il liquido e separare i molluschi dalle conchiglie.

Prendere una padella e tostare il guanciale; quando pronto, tenere da parte lasciando il grasso nella padella. Aggiungere l’acqua delle cozze e il pepe di Sichuan.

Immergere gli spaghetti nell’acqua, cuocere per 7 minuti, successivamente scolare e completare la cottura nella salsa per altri 5 minuti aggiungendo acqua di cottura.

Quando la pasta sarà pronta aggiungere una grattata di limone e il guanciale tostato. Mantecare con qualche goccia di acqua di cottura e olio extra vergine di oliva.

Facendo dei nidi, disporre la pasta al centro di quattro piatti fondi caldi e completare con un po’ di salsa. Servire immediatamente.

