Spiedini di patate Grenaille con magatello al profumo di aglio nero

Spiedini di patate Grenaille con tartare di magatello al profumo di aglio nero, briciole di olive celline e crema di pomodori gialletti.

Le patate Grenaille, adatte per una cottura intera con la buccia, insieme al magatello, è un taglio molto magro dal sapore dolce e delicato, sono i protagonisti di questa gustosa ricetta realizzata da Antonella Ricci del Ricci Osteria dal 1966 di Milano

Ingredienti per 4 persone

20 patate Grenailles

500 g di magatello

1 spicchio di aglio nero

50 g di polvere di olive nere

200 g di pancetta in una fetta

30 ml di olio evo novello

15 ml di acqua frizzante fredda

300 g di pomodori gialletti

1 cipollotto fresco

3 carote colorate

Sale pepe

4 spiedini di bamboo

Procedimento

Lavare accuratamente le patate e sistemarle su uno spiedino alternando dei pezzi di pancetta, cuocere in forno a 170 gradi per 25/30 min.

In un pentolino scaldare l’olio, unire l’aglio nero e lasciarlo in infusione con un coperchio per un’ora. Filtrare e tenere l’olio da parte.

Tagliare la carne a tartare con un coltello ben affilato e metterla in una ciotola capiente, condirla con olio profumato, acqua (frizzante) fredda, pepe.

In una padella scaldare l’olio e stufare il cipollotto, unire i pomodori tagliati in 4 e cuocere con sale e pepe per 20 min. Frullare e passare al setaccio, tenere da parte.

Pelare le carote e tagliarle a julienne sottili, lasciarle in acqua per 20 min poi scolarle e tamponarle con carta assorbente, fino al momento del servizio.

Comporre il piatto spiedino di patate grenailles, tartare, salsa di pomodoro, carote e polvere di olive celline.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.