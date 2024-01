Steak di pomodoro

Una ricetta di Carmine Cinque, la cui cucina e` di sostanza, composta da materia prima esclusivamente del mediterraneo dove pero` a prevalere non e` la proteina animale ma quella vegetale.

Per i pomodori

Tagliare i pomodori cuor di bue ad una altezza di 2,5 cm. Condirli con olio extravergine di oliva e olio di girasole, 1 spicchio di aglio schiacciato, zest di un limone, gambi di basilico spezzati a mano e sale.

Lasciarli in frigo per minimo 24h

Per l’aioli:

2,5 g di aglio

60 di latte

175 di olio di girasole

Sale



Con l’aiuto di un frullatore ad immersione mixare il latte e l’aglio. Una volta mixato il tutto aggiungere a filo l’olio come una maionese.

Raggiunta la consistenza che preferite aggiungere il sale e conservare in frigo.

Per il gel al limone:

150 ml di succo di limone fresco

2 gr di Agar Agar



Mettere in un pentolino il succo di limone e l’Agar Agar.

Mescolare e lasciar bollire per un minuto.

Conservare in frigo per un'ora. Passata un ora frullare il composto e setacciarle per eliminare eventuali grumi.

Per il latte di mozzarella:

Frullare una mozzarella di bufala con la sua acqua di conservazione , senza aggiungere sale.

Frullato il tutto passarlo ad un colino a maglia fina.

