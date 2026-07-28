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Martedì 28 luglio 202616:27117.896 articoli pubblicati

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PER APERITIVO

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Supplì al telefono di Ruben Bondì: la ricetta originale romana

Riso al pomodoro cremoso e un cuore filante di mozzarella. Una ricetta tradizionale romana con panatura croccante e frittura dorata, perfetta per un antipasto o aperitivo irresistibile!

Tipologia Cucina: Cucina Italiana / Romana Tradizionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Bassa
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 280 kcal per porzione
28 luglio 2026 alle ore 14:56

I supplì al telefono rappresentano uno dei simboli più autentici e amati della tradizione gastronomica romana. In questa versione proposta dallo chef e food creator Ruben Bondì, la semplicità degli ingredienti si sposa con una tecnica rigorosa che garantisce un risultato impeccabile: una crosta esterna dorata e incredibilmente croccante e un cuore caldo di mozzarella filante.

Preparazione

Soffritto

1

Tritare finemente la mezza cipolla.

2

Metterla in padella con olio evo.

3

Far sudare a fuoco medio senza bruciare.

Tostatura del riso

1

Aggiungere il riso crudo.

2

Mescolare 1 minuto per farlo assorbire il condimento.

Cottura nel pomodoro

1

Versare la passata di pomodoro.

2

Aggiungere un po’ d’acqua o brodo se necessario.

3

Salare e pepare.

4

Cuocere finché il riso è molto asciutto e compatto. Questo è fondamentale per i supplì.

Mantecatura

1

Spegnere il fuoco.

2

Aggiungere il Parmigiano Reggiano o il Pecorino Romano

3

Mescolare bene.

Raffreddamento

1

Stendere il riso su una teglia.

2

Lasciarlo raffreddare completamente (anche frigo 20 min).

Preparare la mozzarella

1

Tagliare la mozzarella a bastoncini.

2

Tamponarla con carta per togliere acqua.

Formare i supplì

1

Prendere una manciata di riso.

2

Schiacciare sul palmo.

3

Mettere la mozzarella al centro.

4

Chiudere formando un cilindro ovale.

Impanatura

1

Passare in ordine farina, uovo e pangrattato

Frittura

1

Olio a 170-180°C.

2

Friggere 3-4 minuti finché dorati.

3

Scolare su carta.

Servizio

1

Aprire il supplì a metà: deve fare il “telefono” con la mozzarella.

Un grande classico della cucina capitolina, perfetto da servire caldissimo durante un aperitivo o come antipasto sfizioso.

© Riproduzione riservata

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Alberto Lupini

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