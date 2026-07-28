Supplì al telefono di Ruben Bondì: la ricetta originale romana

I supplì al telefono rappresentano uno dei simboli più autentici e amati della tradizione gastronomica romana. In questa versione proposta dallo chef e food creator Ruben Bondì, la semplicità degli ingredienti si sposa con una tecnica rigorosa che garantisce un risultato impeccabile: una crosta esterna dorata e incredibilmente croccante e un cuore caldo di mozzarella filante.