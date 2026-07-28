I supplì al telefono rappresentano uno dei simboli più autentici e amati della tradizione gastronomica romana. In questa versione proposta dallo chef e food creator Ruben Bondì, la semplicità degli ingredienti si sposa con una tecnica rigorosa che garantisce un risultato impeccabile: una crosta esterna dorata e incredibilmente croccante e un cuore caldo di mozzarella filante.
PER APERITIVO
Supplì al telefono di Ruben Bondì: la ricetta originale romana
Riso al pomodoro cremoso e un cuore filante di mozzarella. Una ricetta tradizionale romana con panatura croccante e frittura dorata, perfetta per un antipasto o aperitivo irresistibile!
Preparazione
Soffritto
Tritare finemente la mezza cipolla.
Metterla in padella con olio evo.
Far sudare a fuoco medio senza bruciare.
Tostatura del riso
Aggiungere il riso crudo.
Mescolare 1 minuto per farlo assorbire il condimento.
Cottura nel pomodoro
Versare la passata di pomodoro.
Aggiungere un po’ d’acqua o brodo se necessario.
Salare e pepare.
Cuocere finché il riso è molto asciutto e compatto. Questo è fondamentale per i supplì.
Mantecatura
Spegnere il fuoco.
Aggiungere il Parmigiano Reggiano o il Pecorino Romano
Mescolare bene.
Raffreddamento
Stendere il riso su una teglia.
Lasciarlo raffreddare completamente (anche frigo 20 min).
Preparare la mozzarella
Tagliare la mozzarella a bastoncini.
Tamponarla con carta per togliere acqua.
Formare i supplì
Prendere una manciata di riso.
Schiacciare sul palmo.
Mettere la mozzarella al centro.
Chiudere formando un cilindro ovale.
Impanatura
Passare in ordine farina, uovo e pangrattato
Frittura
Olio a 170-180°C.
Friggere 3-4 minuti finché dorati.
Scolare su carta.
Servizio
Aprire il supplì a metà: deve fare il “telefono” con la mozzarella.
Un grande classico della cucina capitolina, perfetto da servire caldissimo durante un aperitivo o come antipasto sfizioso.