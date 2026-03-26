Tagliatelle di seppia con piselli e menta: ricetta gourmet elegante

Le tagliatelle di seppia con cremoso di piselli novelli, menta e fiocchi di pomodoro sono un piatto elegante e contemporaneo, che gioca su contrasti di consistenze e freschezze aromatiche. La seppia, tenera e delicata, viene appena marinata con olio extravergine, scorza di lime e sale Maldon, esaltando la sua naturale sapidità senza coprirla. Il cremoso di piselli novelli, vellutato e brillante nel colore, porta una nota dolce e vegetale, arricchita dalla freschezza della menta che dona verticalità al piatto. A completare, i fiocchi di pomodoro essiccato introducono una componente croccante e concentrata, capace di bilanciare la morbidezza complessiva con una piacevole intensità umami.

Preparazione 1 Scongelare le tagliatelle di seppia in frigorifero a temperatura controllata. Una volta scongelate, condirle con olio extravergine d’oliva, fiocchi di sale Maldon e scorza di lime grattugiata. 2 Mescolare delicatamente con l’aiuto di una pinza e lasciare marinare per circa un 5 minuti. 3 Portare a ebollizione una pentola di acqua salata e sbollentare i piselli per 2–3 minuti. Scolarli e raffreddarli immediatamente in acqua e ghiaccio per mantenere colore. 4 Trasferire i piselli nel bicchiere di un frullatore e frullare fino a ottenere una crema liscia, aggiungendo olio extravergine d’oliva, sale e menta fresca. 5 Passare il composto in un setaccio a maglia fine per ottenere una consistenza vellutata. Per i fiocchi di pomodoro 1 Stendere il concentrato di pomodoro in uno strato sottile su una teglia rivestita con carta forno. Essiccare in forno ventilato a 50°C per circa 6 ore, fino a completa disidratazione. 2 Una volta secco, spezzettare il pomodoro ottenendo dei fiocchi croccanti e conservarli in un contenitore ermetico in ambiente asciutto. Impiattamento 1 Disporre sul fondo del piatto piano uno specchio di cremoso di piselli. Con l’aiuto di una pinza formare un nido di tagliatelle di seppia al centro del piatto. 2 Completare con fiocchi di pomodoro essiccato e, a piacere, qualche piccola foglia di menta fresca e un filo di olio extravergine d’oliva.

L’impiattamento, pulito e raffinato, valorizza ogni elemento: lo specchio verde accoglie il nido di seppia, mentre i fiocchi rossi creano un contrasto visivo e gustativo. Un piatto leggero ma strutturato, perfetto come antipasto gourmet o portata di mare moderna.