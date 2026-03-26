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giovedì 26 marzo 2026  | aggiornato alle 12:02 | 118224 articoli pubblicati

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Tagliatelle di seppia con piselli e menta: ricetta gourmet elegante

Tagliatelle di seppia marinate al lime su cremoso di piselli novelli e menta, completate da fiocchi di pomodoro essiccato croccanti. Un piatto elegante, fresco e bilanciato tra dolcezza vegetale e sapidità marina

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto di mare
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 310 kcal

26 marzo 2026 | 10:30
Tagliatelle di seppia con piselli e menta: ricetta gourmet elegante
Tagliatelle di seppia con piselli e menta: ricetta gourmet elegante

Tagliatelle di seppia con piselli e menta: ricetta gourmet elegante

Tagliatelle di seppia marinate al lime su cremoso di piselli novelli e menta, completate da fiocchi di pomodoro essiccato croccanti. Un piatto elegante, fresco e bilanciato tra dolcezza vegetale e sapidità marina

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto di mare
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 310 kcal
26 marzo 2026 | 10:30
 
di Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi
AL Catering&Events - Segrate (MI)
Ingredienti
Dosi per:
  • Tagliatelle di seppia
    320 g
  • Piselli novelli
    100 g
  • Olio evo
    30 g
  • Concentrato di pomodoro
    50 g
  • La scorza di mezzo lime
    qb
  • Mentra fresca
    qb
  • Sale Maldon
    qb
  • Sale fino
    qb
  • Ghiaccio
    qb
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Le tagliatelle di seppia con cremoso di piselli novelli, menta e fiocchi di pomodoro sono un piatto elegante e contemporaneo, che gioca su contrasti di consistenze e freschezze aromatiche. La seppia, tenera e delicata, viene appena marinata con olio extravergine, scorza di lime e sale Maldon, esaltando la sua naturale sapidità senza coprirla. Il cremoso di piselli novelli, vellutato e brillante nel colore, porta una nota dolce e vegetale, arricchita dalla freschezza della menta che dona verticalità al piatto. A completare, i fiocchi di pomodoro essiccato introducono una componente croccante e concentrata, capace di bilanciare la morbidezza complessiva con una piacevole intensità umami.

Preparazione
1
Scongelare le tagliatelle di seppia in frigorifero a temperatura controllata. Una volta scongelate, condirle con olio extravergine d’oliva, fiocchi di sale Maldon e scorza di lime grattugiata.
2
Mescolare delicatamente con l’aiuto di una pinza e lasciare marinare per circa un 5 minuti.
3
Portare a ebollizione una pentola di acqua salata e sbollentare i piselli per 2–3 minuti. Scolarli e raffreddarli immediatamente in acqua e ghiaccio per mantenere colore.
4
Trasferire i piselli nel bicchiere di un frullatore e frullare fino a ottenere una crema liscia, aggiungendo olio extravergine d’oliva, sale e menta fresca.
5
Passare il composto in un setaccio a maglia fine per ottenere una consistenza vellutata.
Per i fiocchi di pomodoro
1
Stendere il concentrato di pomodoro in uno strato sottile su una teglia rivestita con carta forno. Essiccare in forno ventilato a 50°C per circa 6 ore, fino a completa disidratazione.
2
Una volta secco, spezzettare il pomodoro ottenendo dei fiocchi croccanti e conservarli in un contenitore ermetico in ambiente asciutto.
Impiattamento
1
Disporre sul fondo del piatto piano uno specchio di cremoso di piselli. Con l’aiuto di una pinza formare un nido di tagliatelle di seppia al centro del piatto.
2
Completare con fiocchi di pomodoro essiccato e, a piacere, qualche piccola foglia di menta fresca e un filo di olio extravergine d’oliva.

L’impiattamento, pulito e raffinato, valorizza ogni elemento: lo specchio verde accoglie il nido di seppia, mentre i fiocchi rossi creano un contrasto visivo e gustativo. Un piatto leggero ma strutturato, perfetto come antipasto gourmet o portata di mare moderna.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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