Le tagliatelle senza glutine al ragù di Black Angus reinterpretano uno dei grandi classici della cucina emiliana in una versione contemporanea e adatta anche a chi segue un’alimentazione gluten free. La pasta fresca, preparata con una miscela specifica senza glutine, mantiene una consistenza elastica e avvolgente capace di trattenere perfettamente il condimento. Il protagonista del piatto è un ragù ricco e intenso realizzato con Black Angus, utilizzando il taglio del reale, particolarmente apprezzato per la sua marezzatura e per la capacità di rimanere morbido anche dopo lunghe cotture. Il soffritto classico di cipolla, sedano e carota crea la base aromatica, mentre la sfumatura con vino rosso e la lenta cottura con passata e concentrato di pomodoro permettono alla carne di sviluppare tutto il suo sapore.
Preparazione
In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix e tutti gli ingredienti per l‘impasto.
In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix e poco alla volta la parte liquida, tenendone un quarto da parte. Aggiungere il sale e infine la parte liquida rimanente.
Tritare finemente al coltello il sedano, la carota e la cipolla.
Scaldare l’olio e il burro in una casseruola dal fondo pesante, aggiungere le verdure e farle appassire lentamente a fiamma bassa.
Aggiungere il reale di Black Angus e rosolare a fiamma alta.
Sfumare con il vino rosso e lasciare evaporare. Aggiustare di sale e pepe.
Unire la passata di pomodoro e il concentrato, mescolando con un cucchiaio per amalgamare.
Portare a bollore, coprire con il coperchio senza sigillare e cuocere a fiamma bassissima per almeno 2 ore.
Al termine della cottura sfilacciare il reale di Black Angus nella sua salsa.
In frigo a 4 gradi si conserva al massimo 3 giorni; in alternativa procedere con l’abbattimento in negativo.
Dopo una lunga cottura a fuoco dolce, la carne viene sfilacciata direttamente nella salsa, ottenendo un ragù corposo e avvolgente che si lega perfettamente alle tagliatelle. Il risultato è un primo piatto generoso e intenso, capace di unire la tradizione delle tagliatelle al ragù con l’attenzione moderna verso le esigenze alimentari senza glutine.