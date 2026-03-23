Le tagliatelle senza glutine al ragù di Black Angus reinterpretano uno dei grandi classici della cucina emiliana in una versione contemporanea e adatta anche a chi segue un’alimentazione gluten free. La pasta fresca, preparata con una miscela specifica senza glutine, mantiene una consistenza elastica e avvolgente capace di trattenere perfettamente il condimento. Il protagonista del piatto è un ragù ricco e intenso realizzato con Black Angus, utilizzando il taglio del reale, particolarmente apprezzato per la sua marezzatura e per la capacità di rimanere morbido anche dopo lunghe cotture. Il soffritto classico di cipolla, sedano e carota crea la base aromatica, mentre la sfumatura con vino rosso e la lenta cottura con passata e concentrato di pomodoro permettono alla carne di sviluppare tutto il suo sapore.

Preparazione Pasta con uova 1 In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix e tutti gli ingredienti per l‘impasto. Pasta senza uova 1 In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix e poco alla volta la parte liquida, tenendone un quarto da parte. Aggiungere il sale e infine la parte liquida rimanente.

Preparazione del ragù 1 Tritare finemente al coltello il sedano, la carota e la cipolla.

2 Scaldare l’olio e il burro in una casseruola dal fondo pesante, aggiungere le verdure e farle appassire lentamente a fiamma bassa. 3 Aggiungere il reale di Black Angus e rosolare a fiamma alta. 4 Sfumare con il vino rosso e lasciare evaporare. Aggiustare di sale e pepe. 5 Unire la passata di pomodoro e il concentrato, mescolando con un cucchiaio per amalgamare. 6 Portare a bollore, coprire con il coperchio senza sigillare e cuocere a fiamma bassissima per almeno 2 ore. 7 Al termine della cottura sfilacciare il reale di Black Angus nella sua salsa. Il consiglio dello chef 1 In frigo a 4 gradi si conserva al massimo 3 giorni; in alternativa procedere con l’abbattimento in negativo.

Dopo una lunga cottura a fuoco dolce, la carne viene sfilacciata direttamente nella salsa, ottenendo un ragù corposo e avvolgente che si lega perfettamente alle tagliatelle. Il risultato è un primo piatto generoso e intenso, capace di unire la tradizione delle tagliatelle al ragù con l’attenzione moderna verso le esigenze alimentari senza glutine.