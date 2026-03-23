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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 23 marzo 2026  | aggiornato alle 13:25 | 118150 articoli pubblicati

ROS
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Tagliatelle senza glutine al ragù di Black Angus

La classica pasta fresca emiliana si sposa con un ragù speciale di black Angus, precisamente il pregiato taglio reale, caratterizzato dall'ottima marezzatura e dal sapore intenso. Il risultato è una vera gioia per il palato, gluten free

Tipologia Cucina: Italiana
Piatto: Gluten Free
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 564 kcal

23 marzo 2026 | 10:30
Tagliatelle senza glutine al ragù di Black Angus
Tagliatelle senza glutine al ragù di Black Angus

Tagliatelle senza glutine al ragù di Black Angus

La classica pasta fresca emiliana si sposa con un ragù speciale di black Angus, precisamente il pregiato taglio reale, caratterizzato dall'ottima marezzatura e dal sapore intenso. Il risultato è una vera gioia per il palato, gluten free

Tipologia Cucina: Italiana
Piatto: Gluten Free
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 564 kcal
23 marzo 2026 | 10:30
 
di Petra Antolini
Ristorante Pizzeria Settimo Cielo - Pescantina (Vr)
Ingredienti
Dosi per:
  • Ricetta CON UOVA
  • Food Service Mix
    1000 g
  • Uova medie
    10 n
  • Olio evo
    100 g
  • Sale
    qb
  • Ricetta SENZA UOVA
  • Food Service Mix
    1000 g
  • Acqua
    480 g
  • Olio evo
    140 g
  • Guar
    12 g
  • Sale
    10 g
  • Per il ragù
  • Cipolla piccola
    1 n
  • Sedano
    20 g
  • Bicchiere di vino rosso
    2 n
  • Carota piccola
    1 n
  • Reale di Black Angus
    500 g
  • Passata di pomodoro
    400 g
  • Concentrato di pomodoro
    20 g
  • Olio evo
    qb
  • Noce di burro
    1 n
  • Sale grosso
    qb
  • Pepe
    qb
Salomon
Cinzano
Bollicine in Villa
TuttoFood
Sagna
TeamSystem

Le tagliatelle senza glutine al ragù di Black Angus reinterpretano uno dei grandi classici della cucina emiliana in una versione contemporanea e adatta anche a chi segue un’alimentazione gluten free. La pasta fresca, preparata con una miscela specifica senza glutine, mantiene una consistenza elastica e avvolgente capace di trattenere perfettamente il condimento. Il protagonista del piatto è un ragù ricco e intenso realizzato con Black Angus, utilizzando il taglio del reale, particolarmente apprezzato per la sua marezzatura e per la capacità di rimanere morbido anche dopo lunghe cotture. Il soffritto classico di cipolla, sedano e carota crea la base aromatica, mentre la sfumatura con vino rosso e la lenta cottura con passata e concentrato di pomodoro permettono alla carne di sviluppare tutto il suo sapore.

Preparazione
Pasta con uova
1
In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix e tutti gli ingredienti per l‘impasto.
Pasta senza uova
1
In planetaria con il gancio inserire la Food Service Mix e poco alla volta la parte liquida, tenendone un quarto da parte. Aggiungere il sale e infine la parte liquida rimanente.
Preparazione del ragù
1
Tritare finemente al coltello il sedano, la carota e la cipolla.
2
Scaldare l’olio e il burro in una casseruola dal fondo pesante, aggiungere le verdure e farle appassire lentamente a fiamma bassa.
3
Aggiungere il reale di Black Angus e rosolare a fiamma alta.
4
Sfumare con il vino rosso e lasciare evaporare. Aggiustare di sale e pepe.
5
Unire la passata di pomodoro e il concentrato, mescolando con un cucchiaio per amalgamare.
6
Portare a bollore, coprire con il coperchio senza sigillare e cuocere a fiamma bassissima per almeno 2 ore.
7
Al termine della cottura sfilacciare il reale di Black Angus nella sua salsa.
Il consiglio dello chef
1
In frigo a 4 gradi si conserva al massimo 3 giorni; in alternativa procedere con l’abbattimento in negativo.

Dopo una lunga cottura a fuoco dolce, la carne viene sfilacciata direttamente nella salsa, ottenendo un ragù corposo e avvolgente che si lega perfettamente alle tagliatelle. Il risultato è un primo piatto generoso e intenso, capace di unire la tradizione delle tagliatelle al ragù con l’attenzione moderna verso le esigenze alimentari senza glutine.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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