Tagliatelle verdi al ragù di funghi galletti di Matteo Turcato

Perfetto l’abbinamento con il Vigna del Cristo Lambrusco di Sorbara Doc , un vino dalla spiccata freschezza e dalla finezza aromatica, capace di pulire il palato, esaltare i sapori dei funghi e armonizzarsi con la morbidezza della pasta fatta in casa.

Rosolare il guanciale, aggiungere i funghi galletti interi se di piccole dimensioni o tagliati a metà se più grandi, aggiungere1/2 aglio tritato e sfumare con il vino bianco per circa 3/ 4 minuti. A fine cottura aggiungere olio evo, timo e prezzemolo.

Tirare la pasta al mattarello, arrotolarla su sé stessa e tagliare le tagliatelle (circa mezzo cm), aprire i rotolini di pasta, per formare dei nidi di circa 80 grammi.

Sbollentare qualche minuto gli spinaci freschi, farli raffreddare e frullarli una volta freddi.

Un primo piatto semplice ma raffinato, le tagliatelle verdi al ragù di funghi galletti, dove la delicatezza della pasta fresca agli spinaci incontra l’intensità aromatica dei funghi e la nota sapida del guanciale. La ricetta, di facile esecuzione, esalta i profumi del bosco e la genuinità della tradizione emiliana.