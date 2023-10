Tartare di tonno rosso con porcini freschi, maionese di nocciole, scagliette di tartufo, erbette aromatiche e mela verde

Tartare di tonno rosso, porcini, maionese di nocciole, e tartufo.

Una ricetta fresca per questo inizio di autuno realizzata da Mario Principi, chef conultant e socio Euro-Toques Italia.

Ingredienti

400 g di tonno rosso

100 g di porcini freschi

2 uova fresche

olio extra vergine d'oliva qb

sale e pepe qb

9 nocciole per fare una maionese

30 g di tartufo nero estivo

misto di erbette aromatiche(erba cipollina, finocchio selvatico, prezzemolo, spinacino fresco a foglia piccola)

1 mela Granny Smith

Preparazione

Con il tonno rosso preparare una tartare grossolana non troppo fine e inserirla nello stampo appoggiandola nel piatto di portata.

Preparare una classica maionese con le nostre uova fresche modo tradizionale inserendo man mano alcune nocciole tenendone da parte alcune intere per decorare il nostro piatto.

Tagliare sottilmente qualche lamella di porcino e tartufo per decorare il piatto.

Decoriamo il tutto con le erbe aromatiche, nocciole intere e sopra al piatto tagliate sottilmente due fettine di mela verde.

Per l'emulsione di mela verde prendere un minipimer e frullare con gocce di olio evo fino fare diventare una cremina. Per decorare attorno al nostro piatto qualche goccia di emulsione di mela verde.

