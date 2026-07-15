Tarte alle albicocche e crème brûlée: la ricetta di alta pasticceria di Luigi Biasetto

La precisione della grande pasticceria incontra la qualità delle materie prime in una ricetta firmata dal Maestro Luigi Biasetto, dove tecnica, equilibrio e gusto dialogano in perfetta armonia. Protagonista è una raffinata tarte alle albicocche e crème brûlée, un dessert che gioca sui contrasti di consistenze e temperature: la friabilità della sfoglia accoglie un soffice pan di Spagna alle mandorle, le albicocche esprimono tutta la loro freschezza e il loro naturale equilibrio tra dolcezza e acidità, mentre il disco di crème brûlée caramellata completa l'insieme con una nota cremosa e una piacevole croccantezza in superficie.