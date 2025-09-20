Tonno, topinambur arrostito in forno a legna e crema al tarassaco

La ricetta dei Cubi di tonno fresco, topinambur arrostito in forno a legna, emulsione di salsa di soia e aceto ai fiori di sambuco, olio allevistico e crema al tarassaco dello chef Marco Apicella del ristorante Al Peschereccio di Vedano Olona (Va), un piatto che esalta i sapori delicati e freschi del tonno e del topinambur, arricchiti da sfumature aromatiche e acidule che completano il piatto. I cubi di tonno fresco, conditi solo all'ultimo per preservare la loro naturale delicatezza, si sposano perfettamente con il topinambur arrostito, che aggiunge una nota terrosa e croccante.

Preparazione Per il tonno 1 Taglia il tonno fresco a cubi di 2,5 cm per lato e conservalo in frigorifero fino al momento del servizio.

2 Al momento di impiattare, condisci i cubi con sale marino e pepe nero macinato fresco. Per il topinambur arrostito 1 Preriscalda il forno a legna (o un forno tradizionale a 200°C se il forno a legna non è disponibile).

2 Condisci i cubetti di topinambur con olio extravergine d’oliva, sale e pepe, quindi disponili su una teglia con carta da forno. 3 Arrostisci per circa 20-25 minuti, finché saranno dorati all’esterno e teneri all’interno. Mettili da parte. Per l'emulsione di salsa di soia e aceto ai fiori di sambuco 1 In una ciotola, unisci la salsa di soia e l’aceto ai fiori di sambuco. 2 Aggiungi lentamente l’olio di semi, sbattendo con una frusta per creare un’emulsione liscia. Per l'olio al levistico 1 Sbollenta le foglie di levistico per pochi secondi in acqua bollente, quindi raffreddale subito in acqua e ghiaccio. 2 Asciuga bene le foglie e frullale con l’olio extravergine d’oliva. 3 Filtra il composto ottenuto per eliminare eventuali residui solidi e conserva l’olio al levistico. Per la creama al tarassaco 1 Sbollenta le foglie di tarassaco in acqua bollente per 30 secondi, quindi raffreddale in acqua e ghiaccio.

2 Frulla le foglie con l’olio extravergine d’oliva a filo, fino a ottenere una crema liscia. Regola di sale e metti da parte. Per l'impiattamento 1 Al centro di ogni piatto, disponi i cubi di tonno fresco.

2 Distribuisci i cubetti di topinambur arrostito attorno al tonno.

3 Aggiungi delle gocce di emulsione di salsa di soia e aceto ai fiori di sambuco intorno ai cubi di tonno.

4 Completa il piatto con alcune gocce di olio al levistico e delle piccole quantità di crema di tarassaco in punti strategici del piatto per equilibrio estetico. 5 Servire subito.

L'emulsione di salsa di soia e aceto ai fiori di sambuco introduce una sfumatura di sapore leggermente umami e floreale, mentre l'olio al levistico e la crema al tarassaco aggiungono un equilibrio di freschezza e amaro, intensificando la complessità del piatto.