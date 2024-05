Torta Angelica con prosciutto cotto, olive e mozzarella

La torta Angelica salata è una reinterpretazione della celebre ricetta dolce delle Sorelle Simili, caratterizzata dall'impiego di un impasto a base di farina manitoba.

Torta Angelica (foto: cucchiaio.it)

Per questa variante salata, abbiamo scelto di farcirla con prosciutto cotto, mozzarella e olive nere, ma è possibile personalizzarla con una vasta gamma di salumi, formaggi e altri ingredienti presenti in dispensa per ottenere un mix gustoso e originale.

Ingredienti:

Per il lievitino:

10 g di lievito di birra

140 g di farina manitoba

70 g di acqua

1 cucchiaino di zucchero

Per l'impasto

400 g di farina manitoba

150 ml di acqua

100 g di burro

3 tuorli d'uovo

sale

Per la farcia:

200 g di prosciutto cotto

200 g di mozzarella

olive nere

2 cucchiai di parmigiano

Procedimento



Preparate il lievitino, fondamentale per la vostra torta Angelica salata, amalgamando il lievito di birra con acqua tiepida, facendo attenzione a non utilizzare acqua troppo calda per non compromettere l'effetto del lievito. Aggiungete quindi la farina manitoba e lo zucchero. Lasciate lievitare il composto per circa un'ora. Successivamente, preparate l'impasto aggiungendo al lievitino le uova, l'acqua, il burro, il sale e infine la farina. Impastate energicamente e lasciate lievitare per circa un'ora e trenta minuti. Tagliate a dadini sia il prosciutto cotto che la mozzarella e denocciolate le olive.

Quando l'impasto sarà ben lievitato, stendetelo con un matterello fino a ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro, cercando di formare una sfoglia rettangolare. Spennellate la superficie della sfoglia con olio extravergine di oliva e ricopritela con tutti gli ingredienti: mozzarella, prosciutto cotto, parmigiano e olive nere.

Arrotolate la sfoglia fino a formare un rotolo, poi tagliatelo a metà con un coltello. Separatene le due parti e intrecciatele insieme per creare una ciambella. Trasferite la torta Angelica salata in una teglia rivestita di carta forno e, dopo un'ulteriore ora di lievitazione, infornate a 180°C per circa 40 minuti.

