Torta Matera: la torta argentina soffice con crema pasticcera

La Torta Matera è un dolce soffice e profumato, ispirato alla tradizione argentina, caratterizzato da un impasto semplice e delicato arricchito da una griglia di crema pasticcera al limone in superficie. La lucidatura finale allo sciroppo e il cocco rapé donano brillantezza, umidità e una nota esotica.

Preparazione 1 Preparare la crema pasticcera: in un pentolino, scaldare il latte e la panna con la scorza di limone, senza portarli a ebollizione. 2 In una ciotola a parte, mescolare i tuorli con lo zucchero, e unire successivamente l’amido di mais. 3 Versare il latte e la panna caldi a filo, filtrandoli, poi rimettere il tutto sul fuoco e cuocere a fiamma media mescolando continuamente per ottenere una crema liscia e densa. 4 Trasferire la crema in una pirofila, coprirla con pellicola a contatto e lasciarla raffreddare completamente: dovrà risultare fredda ma spalmabile. Prima dell’uso, mescolarla velocemente con una spatola o una frusta a mano per renderla di nuovo cremosa. 5 In una ciotola capiente, mescolare le uova con lo zucchero usando una spatola o una frusta a mano, senza montare il composto. 6 Unire l’olio, il latte, la scorza di limone grattugiata e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. 7 Setacciare la farina, il lievito e il sale e incorporarli in due volte, mescolando con la spatola. 8 Versare l’impasto ottenuto in uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro, precedentemente imburrato e infarinato, livellando la superficie. 9 Mettere la crema pasticcera in una sac-à-poche con bocchetta liscia da 13 mm e distribuirla sulla superficie dell’impasto tracciando prima delle righe verticali, poi delle righe orizzontali. 10 Cuocere il dolce in forno statico preriscaldato a 180°C per 40-45 minuti, fino a rendere la torta ben dorata e cotta. È importante non aprire il forno durante la cottura. 11 Preparare intanto la lucidatura: portare a ebollizione acqua e zucchero e lasciare sobbollire il composto per 1-2 minuti, poi spegnere. 12 Quando la torta si sarà intiepidita, spennellare delicatamente la sua superficie con lo sciroppo ancora tiepido e decorare con cocco rapé. 13 Fare raffreddare completamente la torta prima di servirla.



Ideale per la colazione, la merenda o come dessert leggero di fine pasto, è una torta casalinga dall’equilibrio perfetto tra morbidezza e freschezza agrumata.