Torta Matera: la torta argentina soffice con crema pasticcera

Torta Matera: dolce argentino soffice e profumato al limone, con crema pasticcera in superficie e finitura lucida al cocco. Una torta semplice, genuina e scenografica, perfetta per colazione o dessert

Tipologia Cucina: Argentina
Categoria: Dolce
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 335 kcal

26 gennaio 2026 | 10:30
26 gennaio 2026 | 10:30
 
di Fiordifrolla
Blogger FiordiFrolla.it
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la base
  • Farina tipo 00 per Dolci
    300 g
  • Uova medie
    2 n
  • Zucchero semolato
    140 g
  • Olio di semi
    60 ml
  • La scorza grattugiata di 1 limone non trattato
    qb
  • Latte
    150 ml
  • Lievito per dolci
    14 g
  • Sale
    qb
  • Per la crema pasticcera
  • Latte
    200 ml
  • Panna fresca
    50 ml
  • Tuorli grandi
    2 n
  • Zucchero semolato
    60 g
  • Amido di mais
    20 g
  • La scorza di 1/2 limone non trattato
    qb
  • Inoltre
  • Acqua
    50 ml
  • Zucchero
    50 g
  • Cocco rapé
    qb
La Torta Matera è un dolce soffice e profumato, ispirato alla tradizione argentina, caratterizzato da un impasto semplice e delicato arricchito da una griglia di crema pasticcera al limone in superficie. La lucidatura finale allo sciroppo e il cocco rapé donano brillantezza, umidità e una nota esotica. 

Preparazione
1
Preparare la crema pasticcera: in un pentolino, scaldare il latte e la panna con la scorza di limone, senza portarli a ebollizione.
2
In una ciotola a parte, mescolare i tuorli con lo zucchero, e unire successivamente l’amido di mais.
3
Versare il latte e la panna caldi a filo, filtrandoli, poi rimettere il tutto sul fuoco e cuocere a fiamma media mescolando continuamente per ottenere una crema liscia e densa.
4
Trasferire la crema in una pirofila, coprirla con pellicola a contatto e lasciarla raffreddare completamente: dovrà risultare fredda ma spalmabile. Prima dell’uso, mescolarla velocemente con una spatola o una frusta a mano per renderla di nuovo cremosa.
5
In una ciotola capiente, mescolare le uova con lo zucchero usando una spatola o una frusta a mano, senza montare il composto.
6
Unire l’olio, il latte, la scorza di limone grattugiata e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.
7
Setacciare la farina, il lievito e il sale e incorporarli in due volte, mescolando con la spatola.
8
Versare l’impasto ottenuto in uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro, precedentemente imburrato e infarinato, livellando la superficie.
9
Mettere la crema pasticcera in una sac-à-poche con bocchetta liscia da 13 mm e distribuirla sulla superficie dell’impasto tracciando prima delle righe verticali, poi delle righe orizzontali.
10
Cuocere il dolce in forno statico preriscaldato a 180°C per 40-45 minuti, fino a rendere la torta ben dorata e cotta. È importante non aprire il forno durante la cottura.
11
Preparare intanto la lucidatura: portare a ebollizione acqua e zucchero e lasciare sobbollire il composto per 1-2 minuti, poi spegnere.
12
Quando la torta si sarà intiepidita, spennellare delicatamente la sua superficie con lo sciroppo ancora tiepido e decorare con cocco rapé.
13
Fare raffreddare completamente la torta prima di servirla.

Ideale per la colazione, la merenda o come dessert leggero di fine pasto, è una torta casalinga dall’equilibrio perfetto tra morbidezza e freschezza agrumata.

