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martedì 16 giugno 2026  | aggiornato alle 12:35 | 119813 articoli pubblicati

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Torta yogurt, albicocche e mandorle: il dolce estivo perfetto

Torta soffice alle albicocche con yogurt greco, mandorle e pistacchi. Un dolce semplice e profumato, arricchito da note agrumate e frutta fresca, ideale per colazioni, merende e occasioni speciali.

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 100 minuti
Calorie: 260 kcal

16 giugno 2026 | 10:30
Torta yogurt, albicocche e mandorle: il dolce estivo perfetto
Torta yogurt, albicocche e mandorle: il dolce estivo perfetto

Torta yogurt, albicocche e mandorle: il dolce estivo perfetto

Torta soffice alle albicocche con yogurt greco, mandorle e pistacchi. Un dolce semplice e profumato, arricchito da note agrumate e frutta fresca, ideale per colazioni, merende e occasioni speciali.

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 100 minuti
Calorie: 260 kcal
16 giugno 2026 | 10:30
 
di Cristina Vaghi
@zuccheroesale
Ingredienti
Dosi per:
  • Per uno stampo di diametro 24 cm
  • Preparato per Prodotti da Forno VitaMill®
    200 g
  • Uova
    2 n
  • Maltitolo
    120 g
  • La buccia di un limone non trattato
    qb
  • Yogurt greco
    150 g
  • Olio di semi
    100 ml
  • Farina di mandorle
    100 g
  • Albicocche
    4 n
  • Cucchiaio di pistacchi tritati
    1 n
Salomon
Sagna
Molino Cosma
Suicrà
Consorzio Garda Doc
Knorr

Soffice, profumata e ricca di gusto, questa torta alle albicocche e pistacchi è il dolce ideale per la colazione, la merenda o per concludere un pranzo estivo con leggerezza. L'incontro tra la dolcezza naturale delle albicocche, la nota fresca del limone e la morbidezza dello yogurt greco dà vita a un impasto equilibrato e fragrante, arricchito dalla consistenza della farina di mandorle. La decorazione con fettine di albicocca e granella di pistacchi rende la torta elegante e invitante, perfetta da portare in tavola nelle occasioni più diverse. Grazie all'utilizzo del Preparato per Prodotti da Forno VitaMill® di Grandi Molini Italiani e del maltitolo al posto dello zucchero tradizionale, rappresenta inoltre un'alternativa interessante per chi desidera ridurre l'apporto di zuccheri senza rinunciare al piacere di un dolce genuino e goloso.

Preparazione
1
Montare le uova con il maltitolo e la buccia di limone fino a farle diventare chiare e spumose.
2
Unire l’olio, lo yogurt, la farina di mandorle, il preparato per prodotti da forno e, infine, 2 albicocche tagliate a pezzettini.
3
Versare il composto ottenuto in uno stampo a cerniera di diametro 24 cm rivestito di carta forno.
4
Decorare la superficie dell’impasto con altre due albicocche tagliate a fettine e con la granella di pistacchi.
5
Cuocere la torta in forno statico a 175°C per circa 40 minuti.
6
Sfornare, decorare a piacere e servire.

Una preparazione semplice e alla portata di tutti, firmata dalla Food Content Creator Cristina Vaghi, conosciuta sui social come Zucchero e Sale, che da anni propone ricette stagionali, vegetariane e adatte a tutta la famiglia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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