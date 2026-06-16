Torta yogurt, albicocche e mandorle: il dolce estivo perfetto

Soffice, profumata e ricca di gusto, questa torta alle albicocche e pistacchi è il dolce ideale per la colazione, la merenda o per concludere un pranzo estivo con leggerezza. L'incontro tra la dolcezza naturale delle albicocche, la nota fresca del limone e la morbidezza dello yogurt greco dà vita a un impasto equilibrato e fragrante, arricchito dalla consistenza della farina di mandorle. La decorazione con fettine di albicocca e granella di pistacchi rende la torta elegante e invitante, perfetta da portare in tavola nelle occasioni più diverse. Grazie all'utilizzo del Preparato per Prodotti da Forno VitaMill® di Grandi Molini Italiani e del maltitolo al posto dello zucchero tradizionale, rappresenta inoltre un'alternativa interessante per chi desidera ridurre l'apporto di zuccheri senza rinunciare al piacere di un dolce genuino e goloso.

Preparazione 1 Montare le uova con il maltitolo e la buccia di limone fino a farle diventare chiare e spumose. 2 Unire l’olio, lo yogurt, la farina di mandorle, il preparato per prodotti da forno e, infine, 2 albicocche tagliate a pezzettini. 3 Versare il composto ottenuto in uno stampo a cerniera di diametro 24 cm rivestito di carta forno. 4 Decorare la superficie dell’impasto con altre due albicocche tagliate a fettine e con la granella di pistacchi. 5 Cuocere la torta in forno statico a 175°C per circa 40 minuti. 6 Sfornare, decorare a piacere e servire.

Una preparazione semplice e alla portata di tutti, firmata dalla Food Content Creator Cristina Vaghi, conosciuta sui social come Zucchero e Sale, che da anni propone ricette stagionali, vegetariane e adatte a tutta la famiglia.