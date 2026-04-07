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martedì 07 aprile 2026  | aggiornato alle 13:19 | 118466 articoli pubblicati

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“Veneziana Blackery”, la ricetta di Leonardo Di Carlo

La Veneziana Blackery di Leonardo Di Carlo unisce impasto al cacao soffice realizzato con Blackery Forte Molino Dallagiovanna, disco croccante di frolla e crema pasticcera vellutata. Una ricetta tecnica e raffinata

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dolce
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 840 minuti
Calorie: 360 kcal

07 aprile 2026 | 10:30
“Veneziana Blackery”, la ricetta di Leonardo Di Carlo
“Veneziana Blackery”, la ricetta di Leonardo Di Carlo

“Veneziana Blackery”, la ricetta di Leonardo Di Carlo

La Veneziana Blackery di Leonardo Di Carlo unisce impasto al cacao soffice realizzato con Blackery Forte Molino Dallagiovanna, disco croccante di frolla e crema pasticcera vellutata. Una ricetta tecnica e raffinata

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dolce
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 840 minuti
Calorie: 360 kcal
07 aprile 2026 | 10:30
 
di Leonardo Di Carlo
Pastry Concept - Conegliano (Tv)
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la brioche
  • Miscela al cacao Blackery Forte Molino Dallagiovanna
    1000 g
  • Lievito compresso
    50 g
  • Lievito madre maturo
    200 g
  • Acqua
    300 g
  • Uova
    250 g
  • Zucchero
    125 g
  • Miele d'acacia
    55 g
  • Pasta d'arancio
    65 g
  • Sale
    10 g
  • Burro
    350 g
  • Per la pasta frolla Blackery
  • Miscela al cacao Blackery Debole Molino Dallagiovanna
    500 g
  • Burro 82% m.g.
    250 g
  • Bacca di vaniglia
    1 g
  • Zucchero a velo
    271 g
  • Uova intere
    79 g
  • Crema pasticcera
  • Latte fresco intero
    100 g
  • Panna 38%
    375 g
  • Bacca di vaniglia
    3 g
  • Scorza di limone
    8 g
  • Zucchero semolato
    365 g
  • Tuorli d'uova
    500 g
  • Amido di mais
    100 g
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La Veneziana Blackery firmata da Leonardo Di Carlo è una reinterpretazione contemporanea di un grande classico della colazione italiana, in cui tecnica, ricerca e materia prima si incontrano. L’impasto brioche, realizzato con la miscela al cacao Blackery Forte di Molino Dallagiovanna, si distingue per struttura soffice e profonda aromaticità, frutto di una lavorazione attenta e di una lunga lievitazione che ne esalta fragranza e digeribilità.

Preparazione
Per la brioche
1
Iniziare a impastare i primi 7 ingredienti elencati, lavorare fino a rendere l'impasto sodo e con la formazione della maglia, di seguito unire poco per volta il burro morbido (18/20°C) mescolato con gli aromi e il sale, far lavorare fino a completo assorbimento.
2
Far lievitare per 1 ora ca. a una temperatura di 24/26°C, ben coperta con HR 75%, mettere in frigo a +4°C per tutta la notte.
3
L'indomani formare delle sfere da 50g ca., mettere in stampo scannellato. Lasciar lievitare a 28°C per 3 ore con HR 75%.
4
Posizionare sulla veneziana un dischetto di frolla una volta lievitata.
Cottura
1
160/170°C per 13-15 minuti
Pasta frolla Blackery
1
Mescolare assieme fino a ottenere un impasto legato. Stendere ad uno spessore di 2 mm, cospargere di uovo sbattuto e far aderire zucchero di canna grezzo.
Crema pasticcera
1
Realizzare una crema pasticcera. Decorare la veneziana.

La superficie è arricchita da un sottile disco di frolla al cacao, croccante e profumata, che crea un raffinato contrasto di texture con l’interno morbido. A completare il dolce, una crema pasticcera ricca e vellutata, aromatizzata con vaniglia e scorza di limone, che dona rotondità e intensità al morso. Il risultato è una veneziana elegante e moderna, perfetta per una colazione o una pausa gourmet, capace di unire golosità e precisione tecnica in ogni dettaglio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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