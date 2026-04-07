“Veneziana Blackery”, la ricetta di Leonardo Di Carlo

La Veneziana Blackery firmata da Leonardo Di Carlo è una reinterpretazione contemporanea di un grande classico della colazione italiana, in cui tecnica, ricerca e materia prima si incontrano. L’impasto brioche, realizzato con la miscela al cacao Blackery Forte di Molino Dallagiovanna, si distingue per struttura soffice e profonda aromaticità, frutto di una lavorazione attenta e di una lunga lievitazione che ne esalta fragranza e digeribilità.

Preparazione Per la brioche 1 Iniziare a impastare i primi 7 ingredienti elencati, lavorare fino a rendere l'impasto sodo e con la formazione della maglia, di seguito unire poco per volta il burro morbido (18/20°C) mescolato con gli aromi e il sale, far lavorare fino a completo assorbimento. 2 Far lievitare per 1 ora ca. a una temperatura di 24/26°C, ben coperta con HR 75%, mettere in frigo a +4°C per tutta la notte. 3 L'indomani formare delle sfere da 50g ca., mettere in stampo scannellato. Lasciar lievitare a 28°C per 3 ore con HR 75%.

4 Posizionare sulla veneziana un dischetto di frolla una volta lievitata. Cottura 1 160/170°C per 13-15 minuti Pasta frolla Blackery 1 Mescolare assieme fino a ottenere un impasto legato. Stendere ad uno spessore di 2 mm, cospargere di uovo sbattuto e far aderire zucchero di canna grezzo. Crema pasticcera 1 Realizzare una crema pasticcera. Decorare la veneziana.

La superficie è arricchita da un sottile disco di frolla al cacao, croccante e profumata, che crea un raffinato contrasto di texture con l’interno morbido. A completare il dolce, una crema pasticcera ricca e vellutata, aromatizzata con vaniglia e scorza di limone, che dona rotondità e intensità al morso. Il risultato è una veneziana elegante e moderna, perfetta per una colazione o una pausa gourmet, capace di unire golosità e precisione tecnica in ogni dettaglio.