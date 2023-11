What’Zupp, zuppa di erba coccodrillo, verdure di stagione e lingua di vitello

What’Zupp, zuppa di erba coccodrillo, verdure di stagione crude e cotte e lingua di vitello

What’Zupp, zuppa di erba coccodrillo, verdure di stagione crude e cotte, brodo di pollo chiarificato, lingua di vitello aromatizzata e geleè di acqua di verdure.

Giovanni Solofra, Chef del ristorante 2 Stelle Michelin “Tre Olivi” di Paestum (Sa), è stato il protagonista dell’ultimo appuntamento dell’anno con “A tu per tu con …” di FOODART - Il Menu del Futuro, i webinar in diretta streaming e on demand, pensati da Unilever Food Solutions e da Federazione Italiana Cuochi, che vedono come protagonisti importanti chef stellati partner del progetto.

INGREDIENTI (PER 10 PORZIONI)

• Per le verdure stufate:

1 Kg broccoli cime di rapa

1 Kg cavolo cappuccio

1 Kg verza

1 Kg minestra

1 Kg cicoria

1 Kg erba coccodrillo

1 Kg cavolo nero

q.b. Piment d’Espelette

q.b. olio/olio all’aglio

q.b. sale

q.b. pepe

• Per il brodo di pollo:

5 Kg carcasse di pollo

n. 12 grani di pepe

n. 10 cipolle tonde dorate caramellizate

n. 10 carote

n. 6 gambi di prezzemolo

n. 4 pomodori ramati

n. 4 bacche di ginepro tostate

n. 2 coste di sedano

n. 2 spicchi d’aglio

• Per la chiarificazione del brodo:

1 L brodo di pollo

300 g petto di pollo

80 g albume

n. 1 carote

n. 1/2 cipolla dorata

• Per la lingua di vitello:

n. 2 lingua di vitello

n. 2 cipolle

n. 6 coste di sedano

n. 3 carote

n. 3 rametti di prezzemolo

n. 6 bacche di ginepro

n. 4 foglie di alloro

n. 8 grani di pepe

q.b. sale

• Per la geleè di acqua di verdure:

400 ml acqua di verdure

90 g Carte D’Or Base Neutra Gelatina

q.b. sale

• Per la finitura:

q.b. Carte d’Or Stacca facile

PROCEDIMENTO

• Per le verdure stufate

Sfogliare e pulire le verdure. Stufarne una parte in poca acqua, stracuocere e recuperare l’acqua filtrando la minestra con uno chinoix fino e strizzando bene le verdure. Conservare l’acqua per gelificarla. Tagliare delle brunoise sottili con l’altra metà

delle verdure e saltarle separatamente una alla volta con olio/olio all’aglio, sale fino, pepe nero macinato e Piment d’Espelette per le cime di rapa.



• Per la lingua di vitello

Lessare la lingua di vitello nel brodo. Spellarla, affettarla e stoccare. Per l’assemblaggio del coccodrillo tagliare la lingua a cubetti di 5-6 mm e condire nuovamente con olio sale e pepe.



• Per il brodo di pollo

Schiumare le carcasse di pollo in 40 litri di acqua. Scolare e tostare in forno le carcasse fino a renderle ben dorate. Pesare 40 litri di acqua nel pentolone. Partire di nuovo a freddo con le carcasse tostate ed aggiungere tutte le componenti aromatiche. Far sobbollire per circa 2 ore.



• Per la chiarificazione del brodo

Frullare al Bimby il petto di pollo con carota e cipolla. Quando inizia a lisciarsi aggiungere l’albume. Chiarificare il brodo con 400 g di massa.



• Per la Geleè di acqua di verdure

Unire a freddo Carte D’Or Base Neutra Gelatina all’acqua di verdure, scaldare a 50°C, aggiustare di sapidità.



• Per l’assemblaggio del coccodrillo

Imburrare gli stampi con Carte d’Or Stacca facile e posizionarli su teglie gastronorm bloccati nel sale grosso. Versare una minima quantità di acqua di verdure gelificate e predisporre le verdure una alla volta. Terminare con la lingua di vitello e colare l’acqua gelificata a coprire. Far gelificare a 4°C. Rimuovere dal frigo all’arrivo della comanda. Servire con il brodo di pollo chiarificato.

