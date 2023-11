Zuppa di cipolle con Gorgonzola Dop

Zuppa di cipolle con Gorgonzola Dop.

Una ricetta classica, saporita e gustosa con quel tocco in più dato dal Gorgonzola Dop, da provare nella stagione fredda, magari con un buon calice di Merlot in abbinamento.

Ingredienti per 4 persone

• 50 g di Gorgonzola Dop dolce

• 500 g di cipolle bionde

• 30 g di burro

• 2 fette di pane raffermo

• Brodo vegetale

• Sale e pepe a piacere

Preparazione

Tagliare le cipolle a dischi e metterle in padella con il burro, lasciarle appassire delicatamente. Aggiungere ora il brodo vegetale, aggiustare di sale e pepe e fare amalgamare il tutto su fuoco dolce per circa 20 minuti. Versare in fondine, tagliare a dischi il pane e comporre dei crostini con il Gorgonzola, adagiare ora i crostini sulla zuppa e passare i piatti così composti nel grill fi no alla doratura.

PREPARAZIONE: 10 minuti

COTTURA: 25 minuti

VINO ABBINATO: Merlot