Caffè, mele, tè verde, dieta senza glutine… sveliamo alcuni falsi miti

ncora troppo spessodeve scontrarsi contro. È sempre importante ricordare che una sana alimentazione è fondamentale per la salute della popolazione in generale e contribuisce anche a prevenire legastrointestinali.In questo quadro, viene ribadita la validità della, che assicura un apporto equilibrato die una ridotta presenza dei grassi. Ne parla la dottoressa, gastroenterologa in Humanitas in un articolo apparso su Humanitas salute che pubblichiamo integralmente.Un moderato consumo dinon fa male al fegato, anzi puòcontro la, come hanno dimostrato diversi studi pubblicati sulla rivista scientifica americana Hepatology.Anche undipuò avere, grazie all’azione antiossidante del resveratrolo, una sostanza contenuta nell’uva rossa.Ilè uned è molto consumato, occorre però fare attenzione a quando è presente all’interno di, insieme ad altre. Si sono registrati casi dideterminati da estratti di tè verde.Attenzione anche alle erbe: gli estratti contenuti negli integratori alimentari possono peggiorare la sintomatologia legata alla sindrome del colon irritabile; la responsabilità sarebbe dell’epigallocatechina-3-gallato (Egcg), il composto polifenolico presente anche nel tè verde.Quella del “” sta purtroppo diventando una, ma non ha alcun senso se non si è affetti dao daal glutine e dunque senza indicazione medica. Alcuni ritengono che i prodotti senza glutine siano meno calorici rispetto ai tradizionali: questo non è vero, inoltre – così facendo – si riduce ildicontenute nei carboidrati, benefiche per la salute dell’intestino.Nei pazienti che soffrono delladelpossono far male, a causa degliin esse contenuti. È bene dunque un consumo occasionale di questi frutti.dinon sono affatto tutti uguali, quelli ricchi invanno assunti con moderazione, il fruttosio infatti aumenta inel