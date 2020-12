Sport, frutta secca, pesci grassi e niente fumo. Ecco come vincere il colesterolo cattivo

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 06:30

C

Distinguiamo tra colesterolo buono e colesterolo cattivo





Colesterolo buono e colesterolo cattivo

Un livello eccessivo di LDL può provocare placche arteriosclerotiche

Cosa fare quando il livello di LDL è troppo alto

Come riportare il colesterolo a livelli "nella norma": grassi monoinsaturi e polinsaturi

Grassi monoinsaturi e polinsaturi sono l'aiuto per abbassare i livelli di colesterolo cattivo

Un aiuto da frutta e sport

Le sigarette

olesterolo alto? Via con i farmaci. Questa può essere la conseguenza immediata dopo aver preso visione diche riportino valori dicattivo sopra la media. Tuttavia, è bene, prima di procedere all'assunzione di farmaci, provare ad intervenire sulla propriae sul proprio, come consiglia la farmacista e nutrizionista«Il colesterolo alto - dice - è un problema molto presente nella società moderna, dovuto principalmente a stili di vita scorretti e ad un'alimentazione altrettanto sbagliata». Ma che cos'è il colesterolo? Si tratta di una molecola fondamentale, in realtà, per il nostro, con importanti funzioni regolatrici. Una molecola i cui livelli però «vanno tenuti sotto controllo. Se infatti questi diventano troppo elevati, aumenta parallelamente il rischio di patologie del nostro».Il colesterolo può essere buono o cattivo. Con "cattivo" s'intende le, «lipoproteine in grado di legare il colesterolo e trasportarlo nel sangue, con destinazione finale le». Questo "viaggio" può portare alla formazione di «placche arteriosclerotiche, che aumentano a loro volta il rischio di problematiche a livello cardiaco». La pericolosità di queste lipoproteine cresce quando esse vengono ossidate. «Si tratta di un processo chimico provocato dai radicali liberi, molecole reattive che possono creare seri danni al nostro organismo».Il colesterolo buono sta nelle. «Anche queste lipoproteine che legano il colesterolo», ma che in questo caso lo portano in un viaggio, per così dire, inverso: dal sangue e dai vasi sanguigni al, «l'organo responsabile sia della produzione del colesterolo, sia del suo: modificato a seconda delle funzioni di cui il nostro organismo necessita, eliminato se ce è presente in quantità sufficienti nel nostro corpo».Quando si rileva in un paziente un livello troppo alto di LDL, «la prima cosa che il medico fa è prescrivere le, farmaci utilizzati per l'abbassamento del colesterolo. Secondo me è una scelta affrettata, anche perché questi farmaci non hanno pochi effetti collaterali sul nostro organismo. È invece più importante agire sulla causa che ha provocato l'aumento di colesterolo cattivo, quindi un'alimentazione e uno stile di vita scorretti».«Perché i livelli di colesterolo cattivo alti si abbassino è importante concentrarsi sull'assunzione di grassi monoinsaturi e polinsaturi». Attenzione, non grassi in generale.generalmente a basso contenuto di grassi non portano grandi benefici al nostro corpo, perché abbassano i livelli sia del colesterolo buono che di quello cattivo. «La cosa più corretta da fare è seguire diete che apportino all'organismo ""».I primi sono i grassi monoinsaturi. Quelli contenuti in alimenti come l', il, la(come mandorle, nocciole, anacardi e i loro burri!). «Questi alimenti sono in grado da una parte di abbassare il livello delle LDL, dall'altra di aumentare i livelli di colesterolo buono. Inoltre riducono anche l'azione dei radicali liberi sul colesterolo cattivo, impendendone quindi l'ossidazione, un enorme protezione del nostro sistema cardiovascolare».Poi i grassi polinsaturi, «quindi, un toccasana per il nostro organismo. Lo troveremo in pesci grassi come il, lo, il. Buone fonti di omega 3 che non possono mancare nella nostra alimentazione».I grassi da evitare, invece, sono ad esempio quelli idrogenati - vale a dire modificati attraverso un processo chimico, l'. «Questi grassi sono prediletti da molte aziende produttrici, perché sono stabili, solidi a temperatura ambiente e mantengono una certa stabilità anche all'interno di prodotti come gli oli vegetali. Sono enormemente utilizzati nella produzione dei». Per far comprendere la pericolosità di questi, «recenti studi hanno dimostrato come l'assunzione quotidiana di grassi idrogenati sia responsabile dell'8% delle morti per problematiche cardiache legate a livelli elevati di colesterolo». I grassi idrogenati, infatti: riducono i livelli di colesterolo buono, portando ad un aumento consistente di LDL, mettono a rischio la salute del nostro organismo.Per evitare questa tipologia d'ingrediente, «guardiamo bene le. Le aziende sono obbligate a segnalarne la presenza sul prodotto in vendita. Prodotti con grassi idrogenati in generale è bene evitarli».«È altrettanto importante assumere. Le troviamo soprattutto in alimenti come cereali integrali lenticchie o fagioli . Queste sono la principale fonte nutritiva dei probiotici, batteri buoni che abitano il nostroe lo mantegono in salute. I probiotici si nutrono di queste fibre». Una buona salute intestinale, infatti, permette al nostro organismo di gestire meglio il colesterolo: le fibre, quindi, «portano ad un innalzamento del colerestolo buono e un abbassamento di quello cattivo».Gli ultimi studi dimostrano che «l'assunzione di 3 grammi di fibre solubili al giorno per circa 3 mesi porti ad una riduzione del 20% della dose di colesterolo cattivo presente nell'organismo». Qualora si volesse ricorrere adper favorire l'apporto di queste fibre, si può acquistare loMa non dimentichiamo che, accanto all'alimentazione, fondamentale è lo stile di vita. Innanzitutto fare: «È essenziale per garantire la salute del nostro organismo. Più l'attività sportiva è duratura ed intensa, maggiore sarà il suo beneficio sulla gestione dei livelli di colesterolo». Inoltre muoversi è un modo semplice ed efficace per proteggere il sistema cardiovascolare.«Non c'è nessun beneficio nel fumo di sigaretta ». Per quanto riguarda il colesterolo, il problema non sta tanto nella nicotina, quanto nel, che «porta ad un innalzamento delle LDL, è in grado di abbassare il livello delle HDL e di ridurre il trasporto inverso del colesterolo, quello dal sangue al fegato, che ci permetterebbe di metabolizzare e - in caso di eccesso - eliminare il colesterolo».