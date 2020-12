Italiani più grassi per i lockdown: troppo tempo in cucina e cibo compensatorio

Primo Piano del 08 dicembre 2020 | 12:30

Chi ben comincia… il ruolo della colazione

Elogio alla lentezza, soprattutto a tavola

Fondamentale distinguere tra fame o… voglia di qualcosa di dolce

E in America non va di certo meglio…

Sul lato

, proprio il

, magari insieme, per molti è un

per il

. L’analisi Coldiretti evidenzia, però una correlazione tra

di

e la

del cucinare. Una conclusione che gli esperti non condividono: «Io credo che cucinare faccia bene a mente e corpo. Soprattutto se lo si fa in famiglia e con gli alimenti giusti - non solo pizze, focacce e lievitati in genere, per intenderci, ma nella maniera più salutare possibile, come solo noi italiani sappiamo fare: zuppe, insalate, vellutate minestroni... È

e ci fa sentire uniti. Mai come ora c’è bisogno di questo», conclude Villarini.

consigli sono sempre gli stessi: per, rimanere ine mantenere ildel nostroservono, una buonae poco. Più facile a dirsi che a farsi, però. Soprattutto in questo periodo di nuovie di grandiper la pandemia. E proprio il, così come era successo a primavera, continua dunque aanche suldeglicompresi.I numeri parlano chiaro: ildegli italiani èdurante la. Le cause sono semplici e sono da ricercare nell’obbligo ditrae la tendenza adi più. Computer, divano e tavola hanno, infatti, tenuto lontano dal moto e dallo sport addirittura il 53% degli italiani.È quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Crea, il Centro di ricerca alimenti e nutrizione, diffusa in occasione della presentazione dei dati relativi al 2019 elaborati daalla, il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto superiore sanità.Ma non solo. Se ci addentriamo nell’analisi, laè drasticamenterispetto alla precedente, con unsu quattro che beve quotidianamentee consumameno di una volta al giorno, un su cinque che non fa attività fisica e uno su due che non fa unaadeguata al mattino.Nonostante gli esperti lo avessero ribadito con forza che lafosse il pasto più importante, proprio e in virtù del: «Qualsiasi tipo di attività, fisica o psicologica, si svolge in maniera più razionale se si fa colazione, come dimostrano numerosi studi epidemiologici - commentae gastroenterologo dell’Università Campus Biomedico di Roma - Ma non solo. Dal punto di vista metabolico, le persone che saltano la prima colazione hanno un maggiore rischio di andare incontro a. La prima colazione, inoltre, è ilper sincronizzare l’orologio biologico perché arriva dopo il digiuno più lungo, quello notturno».E serve persino per aiutare: «Mai come in questo periodo storico, c’è necessità di innalzare il tono dell’umore – spiega– La quarantena limita la nostra esposizione alla luce solare e anche la nostra attività fisica riducendo di molto la nostra produzione di endorfine, dette anche ormoni della felicità. Un menu che ci gratifichi al mattino può giocare un ruolo importante». In tavolasemplici,e, naturalmente. Il tutto da mangiare con lentezza.Ancheè sempre stato un diktat dei medici: masticare piano e bene favorisce, infatti, la buona digestione e il senso di sazietà che è fondamentale nell’approccio alla dieta. Quello che c’è di nuovo è che, proprio grazie ai tempi “” dei, oggi c’è più consapevolezza verso questo comportamento e al cibo in generale. Tanto che si parla, addirittura “mindful eating”. «La pratica del mindful eating consiste in un nuovo approccio al cibo, una nuova consapevolezza nel nutrire il proprio corpo – spiega la dietista- Questo ci permette di distinguere tra la fame vera e la fame di “altro”. Ecco perché nella scelta del cibo è bene preferire, che ci aiutano a tenere sotto controllo l’appetito».Il rischio durante il, così come in tutti i periodi di forte, è, infatti, di utilizzare ilcome un: « L’ansia generata dalla pandemia ha spinto le persone a mangiare più dolci: ilrecepisce subito gliche, vero, ma che allo stesso tempo creano. Più ne mangi, più ne vorresti», sottolinea, nutrizionista e ricercatrice alla Fondazione Irccs-Istituto Nazionale dei Tumori.E questo innesca unper il nostro sistema immunitario che, al contrario, proprio ora deve essere pronto a combattere: «Unasana favorisce unpiù rispondente. Non sto dicendo che metta al riparo dal Covid, sia chiaro. Semplicemente una dieta sana fortifica l’organismo - puntualizza Villarini - Se, cerchiamo soddisfazione con un consumo quotidiano di zuccheri e di cibi di origine animale rischiamo di esporre il- l’insieme dei microrganismi intestinali - a una alimentazione che favorisce ladiche rilasciano nel nostro corpo molecole infiammatorie».D’accordo anche ilnutrizionista: «Attraverso l'alimentazione possiamo rafforzare lo "scudo" costituito dalle nostreper contrastare l'ingresso di patogeni nel nostro organismo, compreso il-19».A dimostrare che la pandemia ha innescato un boom di “” e un conseguente, diffuso aumento del peso è stato anche un team di ricerca americano, guidato da scienziati delCenter di Baton Rouge, capitale della Lousiana, condotta online ad aprile su ottomila persone, residenti inStati differenti.Dall'analisi statistica dei dati è emerso che il 32,2% dei partecipanti aveva un peso nella norma, il 32,1% era in sovrappeso e il 34% era in condizione di obesità. Durante il lockdown l'aumento di peso è stato registrato nel 27,5% dei partecipanti normopeso e nel 33,4% dei soggetti obesi.Inoltre chi già avevaè stato indotto adegli effetti nefasti della. Non a caso è stato osservato un aumento significativo nel punteggio dello stato di ansia, superiore di 8,78 ± 0,21 punti rispetto al periodo pre-pandemico. I punteggi peggiori sono stati osservati proprio in chi soffriva di obesità.Tra gli alimenti più apprezzati glidie le, usati come "armi" nel contesto dell'“emotional eating” per fronteggiare l'ondata diChe cosa dunque bisogna mangiare nel duplice tentativo di potenziare il sistema immunitario e rimanere in forma durante il lockdown? La risposta degli esperti è semplice: «Riprendiamo a mangiare vegetale:per lo più».In primis la pasta. E sì, anche a cena , che fa bene all’umore: «Come primi piatti, la pasta, meglio se integrale – spiega Villarini - Contiene, e dunque fa bene al cervello. La si può mangiare anche una volta al giorno, condita condi stagione. Lo stato d’ansia ci coglie la sera? E allora prepariamola la sera: le endorfine che fa liberare aiutano a regolare il sonno. In alternativa, dei cereali. Anche in questo caso, integrali. Poi, sempre una porzione di verdure:, in foglia, radici, fusto, ecc. Condite con un filo d’crudo, sono ottime per contrastare il senso di fame. A tavola non dovrebbero mai mancare i, e cioè le, da consumare ogni giorno. Il, invece, due o tre volte a settimana,preferibilmenteuna volta a settimana,molto raramente e sempre con moderazione. Via libera poi agli spuntini rompi digiuno, al mattino e al pomeriggio:di stagione, oppure pane integrale e marmellata senza zuccheri aggiunti, ma anche del cioccolato fondente o della crema di nocciole (uno o due cucchiaini di quella 100 per cento nocciole) con una mela grattugiata. No, invece, all’alcol: fornisce calorie vuote, che fanno solo massa grassa, e crea dipendenza. Da evitare».Oltre a tutto ciò, per rimanere informa, bisogna prestare attenzione adei: «Accorciamo i tempi dei pasti e anticipiamo, ad esempio, quello della sera – continua Villarini - Cerchiamo di metterci a tavola intorno alle 19:30 per andare a letto non prima delle 22:30. Il tempo di digerire e metabolizzare. Se siamo in, poi, non cediamo alla tentazione di allungare i periodi di veglia: il ritmo circadiano deve rimanere. Ne va dell’equilibrio psico e quindi fisico».psicologicopraticaD’accordo ancheche rilancia, anche in vista di questo strano Natale in pochi, l’invito a cucinare per ricordarci dell’immenso patrimonio di prodotti e dolci di cui disponiamo. In attesadi poterciliberamente al tavolo dei. Dove, almeno per festeggiare, non badare a peso e calorie.