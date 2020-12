Per sport, salute, benessere o etica: chi inizia una dieta deve rivolgersi a un nutrizionista

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 06:30

Dieta mediterranea e pasti equilibrati: la prima ricetta per una dieta sana

I consigli per mangiare in modo sano

regolarità: non saltare i pasti; varietà, quantità e qualità; mangiare lentamente; almeno una porzione di verdura a ogni pasto e legumi almeno 2 volte alla settimana; frutta: un ottimo spuntino; carboidrati: per fortuna siamo italiani, ma non esageriamo; grassi: quali e quanti; le proteine, indispensabili mattoncini; evitare le bibite, attenzione all’alcol; limitare il sale.

Calorie: a ognuno secondo il suo fabbisogno

Carboidrati, grassi e zuccheri: facciamo chiarezza

. Quante volte abbiamo sentito o pronunciato questa parola. Il più delle volte associandola esclusivamente aldie spesso perprettamente, slegate da effettive necessità cliniche. In realtà con dieta si intendedeiche compongono la nostra alimentazione ed è un concetto strettamente associato a quello che è, più in generale, lo stile di vita.La dieta può essere associata a fattori di, così come ladi. Pertanto, qualunque sia la necessità che spinge intraprendere un percorso di questo tipo, la prima cosa da fare èuno, per farsi dare le indicazioni necessarie per una dieta che tenga conto del proprio stato di salute, della propria età e del proprio stile di vita.Ne parla la dottoressa, dietista in Humanitas, in un articolo pubblicato su Humanitas salute che pubblichiamo per intero.Parlare di dieta è uno degli argomenti preferiti della gran parte delle persone. Chi lo fa per sentirsi meglio, chi per necessità di, chi perché pratica. Siamo in un’epoca digitale e la tentazione di cercare sul web una ‘dieta’ è troppo forte per non provarci, il numero di risultati che i motori di ricerca propongono è impressionante: un paio di milioni di dati.Sfido chiunque a districarsi, a capire quale faccia al proprio caso, quali possibili effetti collaterali opossa presentare l’approccio proposto.Quando parliamointendiamo l’insieme diche possiamo fare per stare bene ovunque ci si trovi a consumare i pasti.Una corretta alimentazione è un grande strumento didel, ee di tutte quellecorrelate a questo stato: sindrome metabolica, diabete, malattie cardiovascolari, tumori, patologie osteoarticolari e così via.Il nostro peso dipende dall’equilibrio o meno delle entrate e delle uscite. In altre parole, da quanto mangiamo e da quanta energia spendiamo. Oggi ci troviamo di fronte a una sorta di paradosso: da un lato abbiamo una grande offerta die tantissime occasioni per consumarlo, spesso in modo spropositato, dall’altro, presi dalle mille incombenze della giornata o dalla, diventiamo sempre più. Si crea quindi unofra entrate e uscite. Nello stesso modo, mentre aumenta sempre più l’aspettativa di vita grazie ai progressi della medicina, così vediamoildicorrelate alLa dieta mediterranea è universalmente riconosciuta come la combinazione alimentare migliore per soddisfare i fabbisogni, a seconda del paese che si affaccia sul bacino del Mar Mediterraneo ci sono molte varianti di questo tipo di dieta ma tutti utilizzano gli stessi alimenti: cereali, ortaggi, legumi, frutta, olio d’oliva, semi, latticini, pesce, carne.L’alimentazione di tipo mediterraneo, qualunque sia il fabbisogno calorico considerato, è rappresentata dal 55-60% disotto forma di, preferibilmentee solo dal 10% da zuccheri semplici esclusi latticini e frutta che ne contengono naturalmente, 10-15% dadi cui il 60% di origine animale e il 40% di origine vegetale, 25-30% da, in primis olio. Una dieta, ipocalorica, normo o ipercalorica, se ben bilanciata in nutrienti sazia e soddisfa i fabbisogni.Questi sono i punti principali da seguire per fare scelte sane in ambito alimentare:Una domanda che spesso mi sento fare in ambulatorio riguarda il, quando si è in sovrappeso e si vuole perdere peso, se non si ottengono i risultati sperati si pensa che sia colpa del metabolismo. Siamo sicuri di sapere di cosa stiamo parlando?Per metabolismo basale si intende il numero, espresso in kcal, di energia consumata dal nostro organismo a riposo. Dipende principalmente dalla composizione corporea, quantae massasi ha: più è elevata la massa magra più si consuma. Il, nella pratica clinica, viene calcolato utilizzando formule predittive che corrispondono abbastanza fedelmente al calcolo diretto o fatto con strumentazioni utilizzate soprattutto a scopo di ricerca.Al metabolismo basale si aggiunge ildovuto alle attività quotidiane e all’esercizio fisico: il fabbisogno energetico totale è la somma del metabolismo basale + un fattore di correzione, i Livelli di Attività Fisica, che tengono conto sia dei sedentari che di coloro che hanno un impegno motorio importante.Per soddisfare i fabbisogni dell’organismo, per fortuna, dobbiamo mangiare, un indubbio piacere che è però anche un vero e proprio dovere.bene cosa mettere nel piatto a ogni pasto e giorno per giorno può fare la differenza.Il primo passo di chiunque voglia perdere peso è, quasi sempre, l’eliminazione da un giorno all’altro deidalla propria dieta. Si tolgonopensando che siano i responsabili dell’aumento di peso. Non c’è niente di più, perché il gruppo dei carboidrati, se consumati nelle giuste quantità, èper mantenere un buono stato di salute e di forma fisica. I carboidrati sono la forma di carburante più efficace per il nostro organismo e svolgono moltissime funzioni. Sono infatti indispensabili per il funzionamento del, deie dele rappresentano una piccola riserva prontamente disponibile di, custodita nel fegato sotto forma di glicogeno.Come abbiamo detto, un’alimentazione equilibrata deve essere composta dal 55-60% delle calorie giornaliere da. Questo significa che ogni pasto (), deve includere almeno una porzione, anche ridotta, di un carboidrato. Quando possibile è preferibile scegliere le versioniperché vengono sottoposte a meno processi industriali, saziano di più, hanno un minor indice glicemico e aiutano la regolarità intestinale.Glisemplici aggiunti alla dieta devono invece essere fortemente limitati, non sono necessari in una dieta che apporti altri carboidrati, ma rappresentano un “vizio” difficile da abbandonare quando si prende l’abitudine di aggiungerli ai pasti o come spuntino.Attenzione anche a tutti idall’industria: spesso sono molto ricchi di grassi poco sani e di zuccheri. Da questo punto di vista, leggere le etichette aiuta sicuramente a orientarsi nelle scelte. Troppi ingredienti, la presenza di grassi lavorati, alte percentuali di zuccheri e lipidi indicano un prodotto poco salutare.Negli ultimi anni sempre più persone escludono ildalla propria dieta presumendo un’intolleranza a questa frazione proteica alla base del gonfiore o della mancata perdita di peso. Spesso si ricorre a prodotti senza glutine senza che ci sia una vera indicazione. I sintomi lamentati possono riconoscere cause estremamente differenti, l’approccio corretto è avere una diagnosi e togliere il glutine solo ed esclusivamente in caso di malattia celiaca, patologia autoimmune che ha come unica terapia la dieta senza glutine, o di gluten sensitivity.Insomma, chi vuole sottoporsi a una dieta, per motivi clinici o per un semplice desiderio di perdita di peso, non devedavanti agli scaffali del supermercato, ma deve necessariamente rivolgersi a un nutrizionista, che saprà indicargli il percorso migliore per le proprie esigenze.