Avere i benefici dalla Dieta Mediterranea? Sì, ma per i ricercatori americani bisogna seguirla alla lettera

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 11:40

D

Meno benefici se nella Dieta Mediteranea si includono cibi poco sani





Studio su 5mila anziani americani

Pochi benefici se la Dieta non è seguita alla lettera

alleata della salute, soprattutto nel contrasto al, su questo non ci piove. Medici, nutrizionisti e scienziati sono tutti d’accordo nel suggerire un’alimentazione a base diMa c’è un ma: se accanto a questi alimenti si consumanocome, i benefici di questo tipo di regime alimentare si riducono. A dirlo una ricerca del, pubblicata su Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.Lo studio osservazionale ha incluso 5.001 anziani residenti ache facevano parte del Chicago Health and Aging Project, un progetto per la valutazione della salute cognitiva negli adulti di età superiore ai 65 anni condotto dal 1993 al 2012.Ogni tre anni, i partecipanti allo studio hanno completato unasulla base di un questionario che ha testato le capacità di elaborazione delle informazioni di base e la memoria, e hanno compilato anche un altro questionario sulla frequenza con cui le stesse persone consumavano 144A tutti i partecipanti è stato assegnato unsulla base della loro aderenza alla Dieta Mediterranea e a quella cosiddetta di tipo occidentale, con una prevalenza diÈ emerso che quelli che andavano incontro a un declino cognitivo più lento negli anni erano coloro che aderivano più strettamente alla Dieta Mediterranea, limitando i cibi poco sani.Al contrario, chi seguiva maggiormente un regime alimentare di tipo occidentale, ricco di cibi grassi e fritti, non ha avuto molti effetti benefici dalla