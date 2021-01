Reflusso gastroesofageo. Come riconoscere i sintomi comuni

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 06:30

Q

Il reflusso gastroesofageo colpisce circa il 10-20% della popolazione in Europa





“

Cos’è il reflusso gastroesofageo?

Reflusso gastroesofageo: i sintomi

La diagnosi

”

uando si parla di mal di, sono molte leche possono essere confuse l’una con l’altra. Ilè una delle più comuni: saperlo riconoscere è molto importante, al fine di risolverlo nella maniera più adeguata.Ne parla il dottorin Humanitas Medical Care, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.Il passaggio didallo stomacoavviene fisiologicamente durante la giornata, soprattutto dopo aver mangiato, e in posizione sdraiata, motivo per cui non è un bene andare a dormire immediatamente dopo cena. Se però questi eventi aumentano in termini di frequenza e durata, possiamo trovarci di fronte a una vera e propriaIlcolpisce circa il 10-20% della popolazione in Europa e si verifica quando i succhi gastrici vengono in contatto con la parete dell’esofago, provocando bruciore dietro lo sterno eIl reflusso gastroesofageo si presenta con sintomi diversi a seconda della persona. Di solito possiamo indicare, tra i più comuni, ilalloe dietro lo sterno, lae ilin bocca, che può provocareSpesso questi sintomi sono lievi e occasionali e possono essere curati, su consiglio e indicazione del medico, con farmaci ‘da banco’.Esistono comunque alcuni sintomi non direttamente riconducibili a disturbi allo stomaco, ma che possono essere legati al reflusso, come:secca oe abbassamento della voce (causate dall’azione degli acidi dello stomaco); asma e dolore al petto,Se il disturbo diventa persistente, può provocare complicazioni come erosioni a livello dell’esofago (nel 35% dei casi), ulcere o restringimenti (3-5%).Per prima cosa, lo specialista di riferimento dovrà ricostruire le alimentari e di vita del paziente, eventuali vizi o familiarità con il disturbo, ed eventualmente richiedere determinatiUna(Egds) permette di esaminare l’esofago, lo stomaco e il duodeno. L’esame prevede l’introduzione, dalla bocca, di una piccola sonda flessibile in cui è incorporata una telecamera.Inoltre, Humanitas Mater Domini è uno dei pochi centri in Italia specializzati nella gastroscopia transnasale, che si esegue senza sedazione, dal naso, e con un sonda di circa 4 mm di diametro. Questo esame, completamente indolore, può essere eseguito da tutti i pazienti e permette, come nella gastroscopia tradizionale, di eseguire lenello stomaco.Se c’è necessità di valutare eventuali anomalie della motilità dell’esofago, lo specialista può prescrivere una. L’esame consiste nell’introduzione di una sonda attraverso il naso e la somministrazione di acqua in piccoli sorsi, ma viene prescritto solo in casi selezionati.Inoltre, può essere necessaria una pH-impedenzometria delle 24 ore. Si posiziona unche, passando attraverso il naso, arriva fino all’esofago ed è connesso a un palmare. L’esame dura 24 ore e monitora la quantità di materiale refluito nell’esofago.Quando è il caso di rivolgersi allo specialista?Lacon lo specialista, nel sospetto di patologia da reflusso gastroesofageo, risulta essere di cruciale importanza: fin dai primi sintomi, è importante eseguire una visita gastroenterologica per mettere a punto una terapia specifica che possa permettere una corretta regressione della sintomatologia. Inoltre, potrà valutare se eseguire o meno una gastroscopia (Egds), per capire se siamo o meno in presenza di un’ernia jatale che condizionerebbe il percorso terapeutico, e fare delle biopsie per escludere l’Helicobacter pylori, un batterio spesso implicato nello sviluppo dei sintomi.Una corretta terapia, infatti, previene l’insorgenza di erosioni o(esofagite) che, successivamente, sarebbero più difficili da trattare.