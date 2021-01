Cinesi più bravi con il gusto amaro? Dipende dall'anatomia della lingua

Pubblicato il 08 gennaio 2021 | 18:02

P

La stragrande maggioranza dei soggetti cinesi del test è più sensibile ai sapori amari

Analisi attraverso l’intelligenza artificiale

I cinesi più bravi con il gusto amaro

erché i danesi non sono abili come ia distinguere i gusti? Tutto dipende da unaanatomica tra ledei due. A dirlo è uno studio condotto dai ricercatoridiche suggerisce come l'etnia possa anche svolgere un ruolo nella sensibilità di una persona al gusto amaro che si trova, ad esempio, nei, nei cavoletti di Bruxelles e nel cioccolato fondente.«I nostri studi dimostrano che la stragrande maggioranza dei soggettidel test è più sensibile ai sapori amari rispetto ai danesi. Notiamo un collegamento tra la prominenza del gusto amaro e il numero di piccole protuberanze, note come papille, sulla lingua di una persona», dice Wender Bredie, del Dipartimento di scienze alimentaridiUtilizzando un nuovo metodo di, i ricercatori hanno analizzato il numero di papille dette fungiformi sulle lingue di 152 persone. Queste papille, chiamate così perché a forma di, sono sulla punta della lingua e svolgono un ruolo centrale nelle nostre esperienze die gusto.L'analisi ha dimostrato che i soggetti cinesi delavevano generalmente un maggior numero di queste papille rispetto ai soggetti danesi, un risultato che i ricercatori ritengono spieghi perché isono più bravi a gustare i. Tuttavia, sono gli stessi studiosi a precisare come sia necessario continuare gli studi, su campioni più grandi, per dimostrare come queste differenze valgano a livello dellagenerale.