I danni dello smog? Un aiuto anche dalla tavola. Sì a vegetali e latticini

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 06:30

A

Anche i latticini hanno un ruolo centrale nella dieta mediterranea





La dieta mediterranea contro gli effetti dell’inquinamento atmosferico

Ok ai vegetali, ma anche ai latticini, per potenziare le difese anti-smog

pulita, bye bye: ora che l’Italia è stata quasi completamente “riaperta” e le strade delle città hanno ricominciato ad affollarsi di veicoli e pedoni è tornato l’allarme, a sottolinearlo, l’associazione che riunisce oltre 200 aziende che rappresentano il 90% del fatturato complessivo del settore. Che fare, dunque, per difendersie dalle sue conseguenze negative sulla salute? In attesa degli effetti dei provvedimenti mirati a ridurre lesi possono intanto attuareche forniscano all’organismo più “armi” per difendersi dall’aggressione dell’inquinamento atmosferico.Queste armi hanno un nome preciso -–, sono forniti in modo eccellente dallae sono presenti in diversi alimenti, e in particolare in quelli dove sono contenuti in forme diverse che agiscono in sinergia, come avviene nei prodotti lattiero-caseari.Lesottili riducono del 50% il livello dinel sangue e alzano quello di unalegata allo stress ossidativo, com’è emerso da diversi studi. Partendo da queste evidenze, altri studi hanno evidenziato come un'alimentazione ricca di“protettivi” sia in grado di contrastare gli effetti dell'inquinamento. In particolare, la dieta deve fornire un alto livello di molecole antiossidanti, che funzionano da scudo contro iE quando si parla didici si riferisce soprattutto a quella mediterranea, con il suo menu fatto di(che apportano vitamine, fenoli, polifenoli, flavonoidi e carotenoidi),(con i loro tocoferoli),di(che forniscono vitamina E).Anche ihanno un ruolo centrale nella, perché contribuiscono ad arricchire il suo patrimonio di sostanze ad azione antiossidante, come la vitamina A, le caseine, la cisteina e la lattoferrina. Anche per questo motivo ladella dieta mediterranea prevede il consumo quotidiano di 2-3 porzioni tra latte e derivati a basso contenuto di grassi (come lo yogurt).Che la dieta mediterranea permetta di ridurre il rischio di patologie che derivano dall’inquinamento atmosferico, in virtù della comprovata capacità di contrastare le, è stato confermato anche da un recente studio della New York University. Questo studio ha rilevato come la dieta mediterranea fosse correlata a una diminuzione della mortalità per infarto anche nelle aree più inquinate del pianeta.Quando si parla di alimenti protettivi per la salute, si pensa prima di tutto a, ma anche altri alimenti, come i, hanno un comprovato potere antiossidante.I risultati degli studi condotti negli ultimi anni mostrano che anche un adeguato apporto di latticini può ridurre lo stress ossidativo perchécontengono tante molecole antiossidanti: sono caseina, vitamine E, A e D3, acido linoleico coniugato, carotenoidi, tioli edLa capacità antiossidante dei prodotti lattiero-caseari non si deve solo alla presenza di molecole che si trovano naturalmente nel latte grazie alla dieta erbivora degli animali, come, ma anche a quelle indotte dalla fermentazione con ceppi probiotici.