La dieta perfetta anti colesterolo: i sì e i no dei cardiologi

Fondamentale intervenire sul proprio stile di vita e sulla dieta





Cos’è il colesterolo

I tipi di colesterolo

Analizzare i quantitativi di colesterolo nel sangue

Colesterolo alto e alimentazione: come abbassarlo?

Prevenzione

apita spesso di sentire parlare dei rischi legati all’eccesso dinel. Ma cos’è esattamente il colesterolo e che funzione ha all’interno del nostro corpo? E, soprattutto, quale è il ruolo chiave dellaNe parladi Humanitas e docente di Humanitas University, in un articolo apparso su Humanitas Salute che pubblichiamo.Il colesterolo è un componente che fa parte della famiglia dei) e che serve a costituire la membrana delle cellule; prodotto dall’organismo, può essere anche introdotto attraverso. La sua presenza, nel giusto quantitativo, è indispensabile per la formazione diIl colesterolo diventa un pericolo per la salute quando inizia ad accumularsi nel sangue in quantitativi superiori a quanto richiesto dall’organismo: con il tempo tende infatti a depositarsi sulle pareti delle, causando delleche possono ispessire e irrigidire questi condotti. Il fenomeno prende il nome di aterosclerosi, una patologia che rappresenta la prima causa di mortalità eneiNel caso in cui la malattia degeneri, la formazione di placche aterosclerotiche inizia a rendere più difficoltoso il passaggio del sangue nelle arterie di grande e medio calibro, fino a bloccarne del tutto il passaggio, diventando così la causa di infarti eIl colesterolo circola nel sangue trasportato da strutture chiamate, che vengono divise in due tipi:(colesterolo “cattivo”) e(colesterolo “buono”).È l’eccesso di lipoproteine a bassa densità (Ldl sta per Low Density Lipoprotein) a rappresentare un pericolo per la salute delle arterie: queste, infatti, si occupano di trasportare il colesterolo presente in eccedenza nelverso i vasi sanguigni, affinché sia poi distribuito alle cellule.Lead alta densità (Hdl sta per High Density Lipoprotein) al contrario si occupano della rimozione del colesterolo dal sangue e del suo trasporto dai tessuti periferici al fegato, dove viene poi eliminato tramite i sali biliari. Per la salute delle arterie è auspicabile quindi che queste siano presenti nel sangue in modeste quantità.Per capire quali sono i livelli di colesterolo Ldl e Hdl presenti nel sangue, è necessario sottoporsi a undi sangue effettuato a digiuno. Questo esame è importante soprattutto perché l’aterosclerosi non si manifesta attraverso dei sintomi, quindi il prelievo è l’unico modo di accertarsi che sia necessario o meno intervenire sulla situazione del paziente.Tramite il prelievo si possono esaminare e tenere monitorati i livelli di colesterolo totale, ma anche quelli specifici di tipo Ldl e Hdl. Una presenza sopra i valori di riferimento del colesterolo Ldl è quella che rende il paziente a rischio di sviluppare serie patologie cardiovascolari. Nello specifico si parla di ipercolesterolemia quando il valore totale di colesterolo nel sangue supera i 240 mg/dl; in tal caso su consiglio del medico si può valutare di intraprendere unaSe gli esami del sangue hanno rilevato la presenza dipuò essere di aiuto prestare attenzione a cosa si mangia. Alcuni alimenti, infatti, favoriscono l’abbassamento del cosiddetto colesterolo cattivo.non contengono colesterolo e aiutano a ridurre i livelli di quello in eccesso. Idicontribuiscono anche a ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare a livello intestinale. In caso di colesterolo alto è bene quindi consumare porzioni normali di cereali, preferendo quellia quelli lavorati, e di, da consumare almeno 2-4 volte a settimana. Nell’alimentazione non devono mancare 2-3 porzioni die 2 dialIl consumo dialmeno 2 o 3 volte alla settimana è consigliato a chi ha problemi di colesterolo alto, grazie alla particolare composizione del suo grasso. Sono da preferire cotture alla griglia, al cartoccio o al vapore, mentre la frittura è da evitare. Molluschi e crostacei non devono essere consumati più di una volta a settimana.Lasi può consumare: è bene preferire però i. Va limitato al minimo il consumo diche contengono quantità piuttosto elevate di grassi e che influenzano negativamente il tasso di colesterolo. Preferire il latte scremato o parzialmente scremato a quello intero.Da evitare anchea favore di, comedi. I grassi saturi di origine animale provocano l’aumento dei livelli di colesterolo, mentre quelli insaturi di origine vegetale sono in grado di ridurlo.In generale, è consigliabile preferirediche non richiedono grassi aggiunti, come la bollitura, la cottura a vapore, la cottura al microonde o la grigliatura.Per evitare di incorrere in problematiche legate al colesterolo è fondamentale intervenire sul proprio, principalmente attraverso l’attività fisica praticata in modo regolare e unaedTra i soggetti più a rischio di sviluppare il colesterolo alto troviamo quelli in, che hanno un’alimentazione poco sana o che non svolgono attività fisica. Esiste però la possibilità di essere geneticamente predisposti all’ipercolesterolemia: in questo caso si tratta di una condizione ereditaria o familiare.È inoltre importante astenersi daldi, che tra le controindicazioni ha quello di essere dannoso per le lipoproteine Hdl, necessarie per il corretto smaltimento del colesterolo in eccesso, oltre a contribuire al danneggiamento dei vasi sanguigni e all’indurimento delle arterie.