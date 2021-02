Tornare in forma per l'estate? Mangiare il gelato anche in inverno

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 10:51

Gelato: pasto completo con grassi, carboidrati e proteine

Il gelato come pasto anche in inverno per rimettersi in forma





Sì dei biologi, ma con moderazione

anche ine anche per rimettersi in forma. Arriva un altro sì dai. Oltre, naturalmentee a una, il consiglio, goloso, per perdere peso è mangiare, ogni tanto, ilanche in inverno ina unPer gli esperti, il gelato è, infatti «un pasto completo dal punto di vista nutrizionale e al suo interno contiene. L'importante è raccomandato che non diventi un'abitudine nel consumo».Nel particolaree nutrizionista, interpellata da Tonitto 1939, azienda di mercato produttrice di sorbetto in Italia e ideatrice del gelato Linea realizzato senza zuccheri aggiunti e dolcificato con estratti di stevia in modalità "healthy", sostiene che «purché non diventi un'abitudine e se inserito in una, il gelato è un pasto completo dal punto di vista nutrizionale perché al suo interno contiene grassi, carboidrati e proteine».«Inoltre - aggiunge- deve essere considerato a tutti gli effetti unche può essere consumato anche in inverno in modi differenti e creativi rispetto alla sola estate, magari come affogato al caffè o al cioccolato esaltando il contrasto freddo caldo che risulta irresistibile».