Vellutate contro il freddo. Un piatto alleato della salute

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 10:26

Vellutate, tanti colori, tanti nutrienti... Il pasto ideale per le serate autunnali e invernali

nsieme ai primi freddi arrivano anche le, uno dei piatti jolly più amati dagli italiani. Sono facili da preparare, buonissime e, soprattutto, salutari, le vellutate si possono preparare con moltissime verdure diverse e, se abbinate correttamente, sono un piatto completo, bilanciato e che soddisfa il palato e lo stomaco. A "presentarle",, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini, in un articolo preso da Humanitas e di seguito riportato integralmente, con l'aggiunta di una ricetta ideale per le fredde serate autunnali/invernali.Cavolfiori, piselli, zucca. Ma anche asparagi, carote e funghi. Spesso “mixate” unendodiverse, le vellutate sono perfette nelle fredde sere autunnali e invernali. Per farle bastano pochi ingredienti, uno une tante buone verdure.«A livello nutrizionale - spiega Macorsini - le vellutate uniscono a un apporto calorico moderato, un elevato senso di sazietà. Sono perfette alla sera, dopo una giornata di lavoro particolarmente pesante, perché si possono preparare in quantità abbondante e conservare per più giorni, magari in congelatore».A seconda delle verdure utilizzate, le vellutate avranno diversi nutrienti, tutti fondamentali per la nostra salute . Gli ortaggi viola, gialli e arancione, come le carote e la zucca, contengonoe betacarotene in gran quantità, mentre quelli verdi sono ricchi di luteina,. Ancora: gli ortaggi rossi, come i pomodori, sono ricchi di licopene, che hanno grandi proprietà antiossidanti, e quelli bianchi, come gli asparagi, sono fonte di quercetina.Le vellutate possono essere accompagnate da una porzione di 100 grammi di pesce, carne o formaggio, a base proteica. I carboidrati sono già presenti all’interno della vellutata attraverso le patate, che danno sostanza e consistenza.: 300 g di cavolo cappuccio viola, 1 patata , 150 ml di brodo vegetale, mezzo porro cipolla , un cucchiaio di olio extravergine di oliva: tagliare a fette il cavolo e lavarlo con cura sotto acqua corrente. Nel frattempo, far appassire il porro o la cipolla in una padella con un cucchiaio di olio, aggiungere il cavolo e fare rosolare per un minuto. Versare il brodo vegetale, la patata e cuocere con il coperchio per circa 45 minuti. Una volta terminata la cottura, usare il mixer e frullare gli ingredienti.