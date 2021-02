Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 10:09

Le proteine e la naturale assenza di lattosio rendono il Parmigiano un alleato per una dieta sana





Importante fonte di selenio

Ottimo passepartout ma rispettare le dosi

Per gli sportivi? Insieme al pane dopo lo sforzo

angiarefa bene, si sa. Ma oggi c’è una conferma in più. Secondo uno studio condotto nell'ambito di una convenzione tra l'Università di Napoli Federico II e il Consorzio di tutela del, lerendono, infatti, il Parmigiano Reggiano fonte di, unche contribuisce al, alla protezione delle cellule dallo, alla normalee al mantenimento diSecondo i risultati si scopre che unada 30 grammi di Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi apporta una quantità significativa di selenio pari in media al 19,5% deldi riferimento (per 1 adulto è di 8400kJ/2000kcal).Selenio ma non solo, perché secondo la ricerca le sostanze nutritive, lee la naturale, rendono il Parmigiano Reggiano un prezioso alleato per unae naturale. Le sue caratteristiche nutrizionali lo rendono un ottimo passepartout dove è bene rispettare le dosi. Come condimento nella misura di circa 10 g di grattugiato può essere mangiato anche tutti i giorni.Perfetto il mix di 40 grammi di pane con circa 20-30 grammi a fine pasto o comenegli sportivi da consumare due volte la settimana; in alternativa come secondo piatto una volta la settimana con circa 50 g. Questa razione equivale a circa 100 g di carne sul piano dell'apporto proteico ma con un minor apporto di. Nel complesso un consumo di 100-150 g la settimana è consigliato per una dieta bilanciata.