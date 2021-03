La dieta giapponese meglio della Mediterranea? In realtà sono quasi la stessa cosa

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 06:30

La dieta giapponese, come la Mediterranea è varia ed equlibrata





asta o sushi? Una domanda non solo sulle preferenze a tavola. Perché sembra che mangiarefaccia vivere più a lungo e per questo molti pensano sia anche migliore della. Vero o falso?Lo svela la dottoressa, medico Nutrizionista di Humanitas Gavazzeni in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.In realtà, nutrizionalmente parlando laè una sorta di dieta mediterranea in chiave armonica ed estetica. Va subito precisato, però, che l’alimentazione nipponica non si limita solamente a sushi e sashimi, ovvero quello che troviamo più comunemente nei numerosissimi ristoranti giapponesi nelle città italiane.Infatti, la dieta giapponese, come quella mediterranea, è composta da una grandedi, è molto equilibrata e prevede un consumo moderato di, ma praticamente assenti quelle provenienti dallao dai suoi prodotti trasformati come, per esempio.Gli ingredienti tipici dellainvece sono, come la, pochi latticini, soia e derivati, olio die di soia, eTutti questi alimenti hanno un ridotto contenuto di grassi saturi, che sono tra i responsabili delle malattie cardiovascolari. Dell’effetto protettivo della dieta giapponese nei confronti di, come ictus e infarto, oncologiche o patologie croniche del fegato, per esempio, o dei benefici sullane ha parlato anche uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica, il British Medical Journal.Ovviamente, non è sufficiente mangiare cibo giapponese una volta ogni tanto per ottenere i benefici per la salute e la longevità. Infatti, solo adottando regolarmente questo tipo di alimentazione, così come quella mediterranea, si contribuisce a ridurre le minacce per la salute di cuore, cervello e di tutto l’organismo in generale, favorendo anche la longevità.A questo si aggiunge anche il fatto che i giapponesi quasi non consumanoe hanno unodiin cui attività fisica, equilibrio e armonia del corpo giocano un ruolo davvero importante per la loro cultura.