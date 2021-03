Conosci i benefici del Golden milk? Il latte d'oro alleato della salute

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 06:30

È

Golden Milk è un toccasana per la salute

“

Come si prepara il “golden milk”

Perché bere latte e curcuma

”

chiamato ild’, non solo per il suo colere ma anche, e soprattutto, per le sue: ilè un toccasana per rafforzare il, bilanciare il, contrastare ie per l’. Sara Testa, dietologa del Centro obesità di Humanitas, in un articolo di Humanitas salute che pubblichiamo, parla delle proprietà di questa bevanda facilissima da fare.La doratura fa riferimento al colore della bevanda, un giallo ocra che ricorda il colore dei piatti a base di zafferano o curry e che deriva naturalmente dall’impiego della. Il “golden milk” arriva dae dalla tradizione delle medicine alternative, come quella, basata su un approccio terapeutico globale delle malattie.Sul web è facile trovare ricette e tutorial che spiegano come fare in casa il “golden milk”. Un passaggio propedeutico è la preparazione di una crema fatta conda tenere in frigo e utilizzare di volta in volta, ogni giorno anche per 40 giorni. Basta far bollire acqua e curcuma fino a raggiungere una consistenza cremosa. Qualcuno suggerisce di aggiungere un pizzico diper ravvivare gli effetti benefici della spezia.Almeno mezzo cucchiaino di questa crema sarà poi sciolto in una tazza di, di mandorla, canapa, cocco o soia. Qualche ricetta prevede anche un cucchiaino di olio di cocco o di mandorle dolci per uso alimentare, altre un pizzico dio di zenzero, e poi miele per addolcire. Non dimentichiamoci, infatti, che oltre al colore il “golden milk” prende dalla curcuma, amarognola, anche il sapore.La curcuma ha numerose proprietà benefiche. Allevia i, può essere utilizzata come antiinfiammatorio naturale in caso di mal di testa, per alleviare i sintomi dele calmare la. Aiuta ad alleviare i sintomi delle malattie respiratorie ed è un vero e proprio rimedio naturale perilIl latte d’oro inoltre sempre grazie alla curcuma, migliora lafavorendo la produzione della bile da parte del fegato, funziona come antispasmodico naturale in grado di ridurre i dolori mestruali e regola il metabolismo. Infine abbassa ile stimola le difese immunitarie del nostro organismo.